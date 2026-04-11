Taraftarlar, Anthony Correia'ya çok net ve yüksek sesle bir mesaj veriyor

FC Utrecht, Cumartesi günü kendi sahasında Telstar'ı rahat bir skorla mağlup etti. Teknik direktör Ron Jans ile Utrecht'e transferi büyük ölçüde kesinleşen muhtemel halefi Anthony Correia arasında oynanan bu özel maç, Utrecht ekibinin ölümcül verimliliği sayesinde sonuçlandı. Günün en güzel golü, çok uzak mesafeden skoru 4-1'e getiren Jesper Karlsson'dan geldi.

Dani de Wit, cezasının ardından FC Utrecht'in ilk on birine geri dönerken, Jochem Ritmeester van de Kamp ise 4 Mart'tan bu yana ilk kez maçın başlangıcında sahaya çıktı. Almere City FC tarafından Telstar'a kiralanan bu orta saha oyuncusu, önümüzdeki yaz FC Utrecht'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var.

Telstar sahada şaşırtıcı bir şekilde güçlü bir başlangıç yaptı ve Patrick Brouwer ve Emmanuel Owusu ile erken dönemde iki büyük fırsat yakaladı, ancak kaleci Vasilis Barkas takımını ayakta tuttu. Utrecht, konuk takımın açılış aşamasında gözle görülür bir zorluk yaşadı.

Yine de ev sahibi takım 10. dakikada öne geçti. Bir köşe vuruşundan top Dani de Wit tarafından uzatıldı, ardından Matisse Didden yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bu golle maçın gidişatı biraz değişti, ancak her iki tarafın performansı da inişli çıkışlıydı.

İlk yarının geri kalanında kayda değer bir olay yaşanmadı. Utrecht, Ángel Alarcón ve Yoann Cathline gibi oyuncularla tehlike yaratmaya çalıştı, ancak gerçek anlamda büyük fırsatlar yakalayamadı.

İkinci yarıya Telstar yine iyi başladı ve ısrarla atağa çıktı. Bu, 58. dakikada beraberlik golüne yol açtı; Danny Bakker uzak mesafeden şutunu çekti ve topun yönünün değişmesi sayesinde Barkas'ı çaresiz bıraktı: 1-1.

Ancak Telstar, beraberliğin keyfini uzun süre çıkaramadı. Üç dakika sonra Utrecht, Gjivai Zechiël’in uzak mesafeden attığı muhteşem golle yeniden öne geçti. Golün öncesinde bir faul olmuş olabilirdi, ancak hakem Danny Makkelie ve VAR müdahale etmedi; bu durum konuk takımın öfkesine neden oldu.

Maçın son dakikalarında Utrecht, maçı kesin olarak bitirdi. Artem Stepanov, Ronald Koeman junior'ın önünde boş kaldı, FC Utrecht forvetinin şutu Koeman junior'ın yüzüne çarptı, ardından Dani de Wit, ribaundu hızlıca ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

FC Utrecht taraftarları, bu golün ardından şimdiden gelecek sezonu kutlamaya başladı: "Correia bizim, Correia olé olé", diye seslendi Galgenwaard Stadyumu'ndaki tribünlerden. Telstar, maçın son dakikalarında bir süre daha baskı kurdu, ancak uzatmalarda FC Utrecht'in 4-1'lik golünü yutmak zorunda kaldı. Jesper Karlsson'un yaklaşık kırk metreden kullandığı serbest vuruştan gelen top, Koeman junior'ı çaresiz bıraktı.



