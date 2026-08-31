Sander van der Eijk, cumartesi akşamı Ajax ile PSV arasındaki dev maçta düdük çalacak. Hollanda Futbol Federasyonu pazartesi günü hakemin Eredivisie 2026/27 sezonunun ilk büyük kapışmasına atandığını duyurdu, ancak bu tercih futbol taraftarlarının önemli bir bölümünde doğrudan şaşkınlık yarattı.

Ajax ile PSV, cumartesi günü saat 20.00'de Johan Cruijff ArenA'da karşı karşıya gelecek. Bu, VriendenLoterij Eredivisie 2026/27 sezonunun ilk büyük maçı olacak ve iki takım da iyi bir sonuçla hemen önemli bir mesaj verebilir.

Van der Eijk'e Amsterdam'da yardımcı hakemler Rens Bluemink ve Sander de Groot eşlik edecek. Richard Martens dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR olarak Pol van Boekel atandı ve Dyon Fikkert da AVAR rolünü üstlenecek.

PSV, karşılaşmaya Eredivisie ikincisi olarak başlayacak, Ajax ise şu anda dördüncü sırada bulunuyor. Ancak Amsterdam ekibi bir maç eksik oynadı ve galibiyet halinde puan olarak Eindhoven temsilcisiyle aynı seviyeye gelebilir.

Van der Eijk'in atanması sosyal medyada herkes tarafından anlayışla karşılanmadı. Bir Ajax taraftarı dikkat çekici şekilde şu yorumu yaptı: "Düşündüler de Eredivisie'nin en kötü hakemini mi atayalım dediler?"

Ayrıca Ajax Showtime'da da KNVB'nin tercihiyle ilgili şaşkınlık hâkim. Bir taraftar, hakem atamasıyla ilgili paylaşımın altına, "Huh, büyük maç ve Sander van der Eijk, komik" diye yazdı.

X'te de eleştirel yorumlar yapıldı. Bir kişi, "Ajax-PSV maçına Van der Eijk, ne şaka ama" dedi. Daniël ise şunu ekledi: "Bu ciddi mi, federasyonun ne kadar skandal bir tercihi. Çok, çok, çok vasat bir hakem. Büyük maçlarda üst düzey hakemler olmalı, burası çocuk parkı değil."