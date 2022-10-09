Taraftar 'sorunu' Neymar'ı Barcelona'ya dönmeye yöneltti ancak Kaka, Neymar'ın PSG'de mutlu olduğunu söyledi

Neymar'ın taraftarlarla olan sorunları yüzünden Barcelona'ya geri dönmek istediği iddia edildi. Kaka ise Neymar'ın Fransa'da mutlu olduğunu söyledi.

NELER OLDU? Brezilyalı yıldız, 2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olarak gezegendeki en pahalı oyuncu olmuştu. Neymar'ın Barcelona'ya geri dönme ihtimali zaman zaman tartışıldı. Ancak Neymar'ın PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NE SÖYLENDİ? Neymar hakkında beIN Sports'a konuşan Kaka, 30 yaşındaki yıldızın daha önce Barcelona'ya dönmek istediğini ama artık PSG'de tamamen mutlu olduğunu söyledi. Kaka, konuya ilişkin olarak şu şekilde konuştu: "Neymar ile yakın arkadaşız. Onunla konuştum. Barcelona'ya dönmek istediği yıl PSG'de kötü zamanlar geçirdi ve taraftarla sorunları vardı. Ancak kendini sonuna kadar adamaya karar vererek PSG'de kaldı. Bugün, Neymar mutlu. Takım her yıl daha da güçleniyor. Neymar Paris'te ve PSG'de mutlu."

BÜYÜK RESİM: Neymar, başka kulüp seçeneklerini araştırdığı iddia edildiği için bir dönem taraftarın hedefi haline gelmişti ancak yeni sözleşme imzalandıktan sonra gerginlik sona erdi. Brezilyalı yıldız bu sezon 13 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti.

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Getty Images

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası için gün sayan Brezilyalı yıldız, PSG formasıyla şu ana kadar çıktığı 157 maçta toplam 111 gol kaydetti.