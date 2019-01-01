Tammy Abraham milli takım seçimi konusunda kararsız

Chelsea'nin Nijerya asıllı İngiliz golcü futbolcusu Tammy Abraham, milli takım tercihi konusunda kararsız olduğunu açıkladı.

'nin asıllı İngiliz golcüsü Tammy Abraham, milli takım tercihi konusunda açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki Abraham, "Henüz kararımı vermedim. Kulübüme odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı.

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Chelsea'de bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Abraham, "İki ülkenin milli takımı tarafından istenmek benim için bir ayrıcalık. Demek ki Chelsea'de doğru işler yapıyorum. İki ülkeyi de seviyorum. Farklı kültürel birikimlerin olduğu bir bölgede büyüdüm ve Nijerya'nın çok büyük bir ülke olduğunun farkındayım. Karar vermek için doğru zamanı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Milli Takımı formasını hazırlık maçlarında iki kez giyen Abraham'ın resmi karşılaşmalarda oynamadığı için Nijerya'yı seçme ihtimali bulunuyor. Babası Nijeryalı olan genç futbolcunun, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ve Bulgaristan ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrılması bekleniyor.

Bu sezon Chelsea'de 10 maça çıkan Abraham, 8 gol kaydetti.