Tammy Abraham'ı Beşiktaş'a gönderen Roma yeni golcüsünü sadece 3 milyon euroya aldı

İrlandalı forvet Evan Ferguson, Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak katıldı.

Roma, Brighton'dan Evan Ferguson'u satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

20 yaşındaki İrlandalı forvet, Serie A ekibinin yaz transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu. Giallorossi kulübünden yapılan resmi açıklamada, “AS Roma, Evan Ferguson’un Brighton & Hove Albion’dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurmaktan mutluluk duyar” ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma'nın satın alma opsiyonu 40 milyon euro olarak belirlendi.

İlk İrlandalı Roma oyuncusu

19 Ekim 2004'te Bettystown'da doğan Ferguson, Roma tarihindeki ilk İrlandalı futbolcu oldu. Kariyerine Bohemian FC'de başlayan genç forvet, 2021'de Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Ocak 2025'te West Ham’a kiralanarak İngiltere'deki tecrübesini genişletti.

Ferguson, İrlanda Milli Takımı formasıyla ilk maçına Kasım 2022'de çıktı. Bugüne kadar milli takımda 18 kez forma giyip dört gol attı. Kulüp ve milli takım kariyerinde toplamda 103 maça çıkan Ferguson, 21 gol kaydetti.

Premier Lig’de 68 maça çıkan genç oyuncu, bu süreçte 13 gol attı. Roma'da 11 numaralı formayı giyecek.

Dovbyk ile forma rekabeti

Ferguson’un, Roma'nın mevcut forvetlerinden Artem Dovbyk ile forma için rekabete girmesi bekleniyor. 2025-26 sezonunda teknik direktör Daniele De Rossi’nin hücum hattında önemli bir rol üstlenmesi beklenen genç forvet, Serie A’ya güçlü bir giriş yapmak istiyor.

Bu yaz Lens'ten transfer edilen Neil El Aynaoui'nin ardından Roma'nın ikinci yaz transferi olan Ferguson’un ardından, kulübün savunma hattına odaklanacağı belirtiliyor. Flamengo’nun sağ kanat oyuncusu Wesley ve Hellas Verona’dan Daniele Ghilardi ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Roma, yeni sezondaki ilk Serie A maçına 23 Ağustos’ta Bologna karşısında sahasında çıkacak.