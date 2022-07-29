İngiliz golcü, Arjantinli yıldızla aralarında kıskançlık olmayacağını net bir şekilde açıkladı.

Roma’da gelecek sezon için teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çok iyi bir hava hakim.

Takıma dahil olan isimler ve geçtiğimiz sezondan kalan pozitif enerji, Roma’nın bir sonraki sezon için Serie A’nın favori takımları arasında gösterilmesini sağlıyor.

Özellikle, Juventus’ta kendisini tüm dünyaya tanıtan Paulo Dybala’nın transferi taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Arjantinli süperstarın takıma dahil olması, gelecek sezona dair büyük hayallerin kurulmasına neden oluyor.

Taraftarlar, Dybala transferini “Tüyleri diken diken eden” bir gelişme olarak nitelendiriyor.

Roma’daki bu hava, taraftarları olduğu kadar futbolcuları da memnun ediyor ve bu oyuncuların başında Tammy Abraham geliyor.

Ne söylendi?

İngiliz forvet, Corriere dello Sport’a verdiği demeçte Dybalaya ile beraber oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Ayrıca, Roma’nın yeniden büyük takım olma tutkusunu belgeleyen yüksek profilli bir transfer olduğunu belirtti ve ekledi: “Roma’nın iki kralı olabilir!”

"Kabul ediyorum, Paulo'ya da mesaj attım, çünkü böyle bir şey beklemiyordum.

“Gerçekten inanılmaz. Şimdi şunu eklemek istiyorum ki bu seviyede bir oyuncunun takımda olması bizim için bir ayrıcalık.

“Bu takım için çok şey ifade ediyor. Taraftarlar ve bizim için çok önemli bir transfer. Yüksek profilli bir proje inşa ediyoruz.”

Hedef Şampiyonlar Ligi

Dybala’nın takıma katılmasının ardından ikili arasında bir kıskançlık olabileceği tartışıldı, ancak Abraham bu konuya dair, “Tabii ki hayır. Roma’nın iki kralı olabilir” dedi.

Ana hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne dönmek olduğunu söyleyen Abraham şunları ekliyor:

“Geçen sezondan daha iyisini yapmak ve ilk dörde dönmek istiyoruz. Bu bir hedef olmalı.

"Taraftarların hayal etmesi doğru. Bana gelince, Scudetto'yu kazanmayı hedefliyorum.

“Bunu, ben ve takımım çok fazla istiyoruz. Bizim potansiyelimiz var. Bunun hesabını yapacağız.

“Geçen yıl umduğum gibi gitti ve bir şeyler kazandık. Kazanmaya devam etmek istiyorum.”

Abraham ayrıca, İngiltere’den İtalya’ya transfer olduğu için asla pişmanlık duymuyor.

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