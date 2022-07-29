İsveçli yıldızın, geçmişte yaşadıkları olayları zihninden çıkarmaya niyeti yok.

Milan'ın tecrübeli forveti Zlatan Ibrahimovic, yeni kitabı “Adrenalin” Pep Guardiola ile alay ederken 2010'da Marco Materazzi ile girdiği mücadele sonrası şakağına dirsek attığı ve onu hastanelik ettiği olayı hatırlatıyor.

İsveçli yıldız, yeni kitabında yaşadığı bazı olaylara değinirken geçmişin üzerine bir sünger çekmiş gibi görünmüyor.

Ibrahimovic, 2009-10'da Barcelona'da İspanyol hocanı yanında çalıştığı kısa süreli görevinden bu yana Guardiola'ya yönelik eleştirilerinde açık sözlüydü.

Ve yine kitabında bu konuya bir kez daha açıklık getirdi. Yıldız golcü, tabii ki sözünü asla esirgemedi.

Ibrahimovic, Guardiola için ne dedi?

İsveçli forvet daha önce, kendisini premium benzin yerine mazotla doldurmakla suçladığı Guardiola ile ilişkisini tartışırken, "beni satın aldığınızda bir Ferrari satın almış oluyorsunuz" demişti.

40 yaşındaki oyuncu, Manchester City patronunun insan yönetimi becerilerinin hala eksik olduğuna inanıyor ve onu, şu sözlerle nitelendiriyor:

"Filozof, kendisine karşılık vermeyen ve itaat eden oyuncuları tercih ediyor.”

Ibrahimovic, bu sözlerle İspanyol hocanın egosuna vurgu yapıyor ve Guardiola’nın bazı yeteneklerini sorguluyor.

Ibrahimovic, Materazzi'den intikamını aldı

Inter'in eski orta saha oyuncusu Materazzi, 2005 yılında Ibrahimovic'in gazabına uğradı ve ikili arasında çok sert bir mücadele oldu.

Ibrahimovic, Juventus’ta oynarken İtalyan savunmacıdan sert bir müdahale almıştı ve onun bu tür şeyleri unutma ihtimali yoktu.

Gidikleri mücadelenin üzerinden beş yıl geçtikten sonra bir Milan derbisinde intikam almak için Materazzi'yi gözüne kestirdi.

Ve İtalyan oyuncunun şakaklarına gizli bir dirsek darbesi indirdi.

Ibrahimovic olayla ilgili olarak, "Benim dünyamda işler böyle yürüyor. Asla unutmuyorum ve sabırla intikam almak için doğru zamanı bekliyorum.

"Kendime defalarca ‘Onu elime geçirdiğimde, çok kötü inciteceğim ve o kadar kötü olacak ki bana yaptıklarını hatırlayacak’ dedim.

"Ve intikamımı herkesin önünde alacağım, amacımı ve niyetimi herkes için mükemmel bir şekilde göstereceğim” dedi.

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