Tammy Abraham'dan ilk sözler: "Beşiktaş büyük tarihi olan bir kulüp"

İtalya'dan İstanbul'un yolunu tutan Tammy Abraham, Beşiktaş hakkındaki ilk düşüncelerini açıkladı.

Beşiktaş’ın yeni gol umudu İstanbul’a ayak bastı! Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan İngiliz yıldız Tammy Abraham, bu akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Roma’dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, siyah-beyazlı formasıyla ilk kez görüntülendi. Uçaktan Beşiktaş formasıyla inen Abraham, ayağının tozuyla yaptığı açıklamada hem heyecanını hem de hedeflerini paylaştı.

"İstanbul’a ilk kez geldim, Beşiktaş formasını giymek büyük bir gurur" Abraham, “Gerçekten uzun bir yolculuktu ama buna değdi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Daha önce Türkiye’ye gelmiştim ama İstanbul’u ilk kez görüyorum. Gerçekten muhteşem bir şehir. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde ise çok özel bir forma var. Bu formayı hep televizyonlarda görüyordum, şimdi onu giymek bana nasip oldu. Gurur duyuyorum,” dedi.

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"Kazanmaya geldim, bu formayı terletmek için sabırsızlanıyorum" Yıldız oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Ben her zaman kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi köklü ve büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’nin ilk spor kulübü burası. Büyük bir tutkuyla bağlı taraftarlara sahipler. Onların sevgisini ve coşkusunu duydum, şimdi sahada onlara layık olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Hedefim burada kupalar kazanmak, başarılar yaşamak.”