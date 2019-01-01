Tamer Tuna, Beşiktaş için gelen teklifleri reddetti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Tamer Tuna, siyah beyazlı kulüp için Süper Lig'den gelen iki teklifi reddetti.

A Milli Takım ile teknik direktör Şenol Güneş'in flörtü sürerken, Beşiktaş'ta Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak ediliyor.

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlılar, 2014/2015 sezonunda Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna ile prensipte anlaştı.

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'den iki kulübü 'Beşiktaş'tan teklif gelebilir.' diyerek reddetti.

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşılaştığı maçta Fikret Orman ve Tamer Tuna, Bodrum'da bir eğlence mekanında görüntülenmiş, bu fotoğraf sosyal medyada çok konuşulmuştu.