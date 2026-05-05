Tamamen anlaşılmaz: "Neden Ajax'tan ayrılmak zorundalar?"

Henk Spaan, Ajax’ın kanat bekleri Anton Gaaei ve Lucas Rosa’nın büyük bir hayranı. Het Parool gazetesi köşe yazarı, günlük köşesinde bunu açıkça ortaya koyuyor.

Spaan'ın puanlamasında Gaaei 8 puan alıyor. Danimarkalı oyuncu, PSV (2-2) maçında Ajax adına beraberlik golünü attı.

"O zaman merak ediyorum: neden gitmesi gerekiyor? Zirvede bir veya iki özel yeteneğe ihtiyacınız vardır. Gaaei'de bu, fantastik bir zihniyete dayanan şut ve ortalarıdır," diye yazıyor Spaan.

Spaan'a göre Rosa'nın da kendine özgü nitelikleri var. “Güney Amerikalı tavrı. Onu daha iyi bir takımda oynayan Tagliafico ile karşılaştırın. Rosa, ileriye doğru da durdurulamaz olabilen, yılmaz bir savunmacı. Merak ettiğim şey: neden gitmesi gerekiyor?”

Görünüşe göre Spaan, diğer taraftarların görüşlerine atıfta bulunuyor. Kasper Dolberg'in aksine, Gaaei ve Rosa'nın kulüp yönetiminden ayrılması gerektiğine dair herhangi bir söylenti yok.

23 yaşındaki Gaaei, Ajax ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi var. Transfermarkt'a göre değeri yaklaşık 5 milyon euro.

26 yaşındaki Rosa ise bir yıl daha uzun süreli, 2029 ortasına kadar sözleşmeli. Transfermarkt'a göre Brezilyalı oyuncunun değeri 4 milyon euro.