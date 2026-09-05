Tam bir gizlilik içinde: Deco, Gordon'ı Barcelona'ya nasıl kattı?

Barcelona'nın Anthony Gordon ile anlaşması, kulübün transfer piyasasında uygulamak istediği yeni çalışma tarzına göre ilk büyük operasyon olarak geldi: Tam bir sessizlik içinde çalışmak ve her türlü sızıntıdan kaçınmak.

Tüm taraflar bu ilkeye bağlı kaldı; çünkü Katalan "Sport" gazetesine göre vaktinden önce ortaya çıkacak herhangi bir haber, azami gizlilikle yönetilen bu transferi karmaşık hale getirebilirdi.

Gordon'ın menajerleri Will Salthouse ve Adam Dugdile bu durumu iyi anladı ve gizlilik şartını, Barcelona'nın oyuncuya olan ilgisinin ciddiyetinin bir kanıtı olarak değerlendirdi.

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Barça'nın sportif direktörü Deco erkenden harekete geçmişti. 21 Nisan'da, aralarında Joao Pedro ve Gordon'ın da bulunduğu birçok hücum seçeneğini incelemek için Londra'ya gitti.

O zamana kadar amaç, azami düzeyde ketumluğu korumaktı. Gordon'ın menajerlerinin Barcelona'da Deco, Bojan Krkiç ve Alejandro Echevarria ile yaptığı ve yine büyük bir gizlilik içinde yönetilen görüşme, o dönemde göründüğünden çok daha önemliydi.

Deco'nun bahsi

O sırada Gordon, uzun bir aday listesi içinde kamuoyunun önüne çıkmıştı ve Barcelona'nın onu kadrosuna katmak için 80 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır olduğunu hayal etmek güçtü. Ancak Deco'nun kendi iç değerlendirmesi tamamen farklıydı.

Sportif direktör İngiliz oyuncuya büyük hayranlık besliyor ve onda bir kanattan fazlasını görüyordu. Onun aynı zamanda gerçek bir forvet olarak da oynayabileceğine ikna olmuştu; özellikle Newcastle ile derinlikten yaptığı hareketleri ve boşluklara atağa kalkma yeteneğini fark etmişti.

Bu nedenle onunla anlaşma, bazılarının düşündüğü gibi Raphinha'nın ayrılığına bağlı değildi. İlerleyen haftalarda birçok teklif ve isim gelmesine rağmen Deco tutumunu değiştirmedi ve Gordon onun favori seçeneği olmayı sürdürdü.

Flick onay verdi

Deco, Gordon'ın adını periyodik toplantılarından birinde teknik direktör Hansi Flick'e sundu; teknik direktör oyuncuyu inceledikten sonra transfere onay verdi ve ardından onunla doğrudan konuştu.

Bu görüşme, her iki tarafın da projeye olan inancını pekiştirmeye yardımcı oldu; bu sırada Deco da oyuncuyla birçok kez temas kurdu ve Salthouse ile Dugdile'la sürekli iletişim halinde oldu. İşte o zaman transfer fiilen ilerlemeye başladı.

Belirleyici an, Deco'nun Londra'ya geri döndüğü 26 Mayıs'ta geldi. Zaten Barcelona'nın hücum seçeneklerinden biri olan Joao Pedro'ya dikkatler yoğunlaşmışken, Deco'nun yolculuğunun asıl hedefi Gordon transferini kapatmaktı.

Sportif direktör, Salthouse ve Dugdile ile belirleyici toplantıyı gerçekleştirdi ve haftalarca gözlerden uzak süren müzakerelerin son ayrıntılarını tamamladı; ardından transferi kapatmış olarak Barcelona'ya döndü.

Meçhul bir isimden sürprize

Bunun aylar sonrasında Gordon, sezon başının en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi. İspanyol futbol taraftarının geniş bir kesimi için Barcelona'ya hızla adapte olmadan önce meçhul bir isimdi.

İngiliz oyuncu kanattan baskı yapma, fırsat üretme ve gol atma yeteneğini gösterdi; ayrıca Flick'in gereksinimlerine hızla uyum sağladı ve Deco'nun onun yetenekleri ile çok yönlülüğü hakkındaki görüşünü teyit etmeye başladı.

İşte hikaye böyle başladı: 21 Nisan'da Deco Londra'da sessizce harekete geçti, ardından dikkatler Joao Pedro'nun ismiyle meşgulken 26 Mayıs'ta İngiltere'nin başkentine dönüşü sırasında tamamlandı. Sessizce sonuçlandırılan bir transfer; Gordon'ın sahada sesini duyurmaya başlamasından önce.

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