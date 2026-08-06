FC Bayern Münih CEO’su Jan-Christian Dreesen, gelecek sezon için FCB biletlerine yönelik son derece yüksek talepten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Dreesen, Münih’te düzenlenen bir basın etkinliğinde, "Şu anda aldığımız bilet taleplerinin sayısı kesinlikle inanılmaz" dedi. Bavyera’nın başkentindeki Allianz Arena, uzun yıllardır Bundesliga’daki her iç saha maçında geleneksel olarak kapalı gişe oynuyor ve elbette bu durum gelecek sezonda da böyle olacak.

Nedeni mi? 75 bin seyirci kapasiteli stadın kapasitesi, talebin çok açık şekilde gerisinde kalıyor. Dreesen, bunun en uç örneği olarak Borussia Dortmund maçını gösterdi ve bu karşılaşma için "neredeyse 350 bin talep" aldıklarını açıkladı. Böylece Münih ekibi, statlarını neredeyse beş kez doldurabilirdi.

Dreesen’e göre en az ilgi gören iç saha maçı için bile 135 bin bilet talebi geldi, ancak Bayern patronu bu karşılaşmadaki rakibin kim olduğunu açıklamak istemedi. "Kendi taraftarlarımızla ülkedeki her stadı doldurabiliriz, deplasman maçlarında bile. Bu kibir değil, sadece bir gerçek" dedi.

FC Bayern Münih’te kombine bilet fiyatı ne kadar?

Dreesen ayrıca FCB’de görevine başladığından bu yana son derece olumlu bir gelişme yaşandığını vurguladı. "Bu tamamen çılgınca. Burada bulunduğum 14 yıl boyunca bunu hiç yaşamadım" ifadelerini kullandı. Bilet fiyatlarında da Münih ekibi taraftar dostu kulüplerden biri konumunda: Allianz Arena için en ucuz kombine bilet sadece 180 euro ve bu rakamla kulüp, Bundesliga’da Hoffenheim’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

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FC Bayern, 28 Ağustos Cuma günü Bundesliga sezonunun açılışında, kupa finalinin rövanşında VfB Stuttgart’ı kapalı gişe Allianz Arena’da konuk edecek.