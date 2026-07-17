Taktiksel bir hata… Deschamps’ın kararı, Les Bleus’un içinde gerginliği tırmandırdı

İspanya milli takımı, Dünya Kupası yarı finalinde Fransız rakibine bir futbol dersi verdi; maç öncesi tahminler, dünya futbolunun en parlak yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip olan “Les Bleus”un lehine olsa da, İspanya açık ara üstünlük sağladı.

Ancak İspanya milli takımı, takım olarak üstünlüğünü kanıtladı ve Fransa’nın en önemli yıldızlarını etkisiz hale getirmeyi başardı. Böylece Fransa milli takımı, kampında yaşanan hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk ortamı içinde turnuvadan elendi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, "L'Équipe" kaynaklı haberinde, Fransız soyunma odasındaki gerginliğin, İspanya maçı sırasında teknik direktör Didier Deschamps'ın aldığı ve oyuncuların çoğunluğu tarafından anlaşılmayan bir karara dayandığını belirtti.

Gazeteye göre, Fransız milli takımının çoğu oyuncusu, Deschamps’ın Aurélien Tchouaméni’yi ilk 11’de oynatmasını ve ikinci yarıda da sahada tutmasını şaşırtıcı bulurken, ilk yarı bitiminde Adrien Rabiot’yu oyundan almasını eleştirdi.

Oyuncular, bu taktiksel kararın yanlış olduğunu ve muhtemelen İspanya milli takımına maç boyunca üstünlük sağlamasına doğrudan katkıda bulunduğunu düşünüyor. Bu durum, teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımının maçın gidişatını kontrol etmesine ve onları finale taşıyan olağanüstü bir performans sergilemesine olanak tanıdı.

Bu karar, Fransız milli takımı içinde bir hoşnutsuzluk yarattı; zira birçok oyuncu, Rabiot’un maç boyunca Chouameni’den daha iyi bir performans sergilediğini ve sahada kalmasının takıma orta sahada daha fazla denge kazandıracağını düşünüyordu.

İspanya’ya karşı alınan yenilginin yankıları, Fransa milli takımı’nın İngiltere ile oynayacağı üçüncülük maçı hazırlıklarını sürdürdüğü sırada “Les Bleus” kampında devam ederken, Deschamps’ın teknik tercihleri ve turnuvadaki kritik maçları yönetme şekliyle ilgili sorular giderek artıyor.