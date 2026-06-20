'Takımdan kovulan Santiago Gimenez, AC Milan'dan ayrılıp kazançlı bir maceraya atılabilir'

Santiago Gimenez için AC Milan’da artık bir gelecek yok gibi görünüyor. Meksikalı forvet, kulüp yönetimi nezdindeki itibarını yitirmiş ve yeni teknik direktör Rúben Amorim de buna son darbeyi vurdu. Calciomercato’nun haberine göre durum böyle.

Gimenez, geçtiğimiz sezon uzun süre ciddi bir ayak bileği sakatlığıyla boğuştu, ancak sezonun bitimine kısa bir süre kala sahalara geri döndü. Milan'da artık hiç bir izlenim bırakamasa da, kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası kadrosuna yine de çağrıldı.

Calciomercato, Milan kulüp yönetiminin artık yeterince gördüğünü bildiriyor. Kulüp, Amorim yönetiminde yeni bir yola girmek istiyor ve Gimenez bu tabloya uymuyor gibi görünüyor. Medya kuruluşu, “güvensizlik dalgası”ndan bahsediyor.

“Portekizli teknik direktör, Meksikalı oyuncudan farklı özelliklere sahip bir forvet istedi ve tüm Rossoneri organizasyonu uzun süredir genç oyuncuya karşı oldukça şüpheci bir tutum sergiliyor” deniyor.

Bu durumdan yararlanmak isteyen bir kulüp var: Orlando City’nin Gimenez’e büyük ilgi duyduğu söyleniyor. MLS’de Meksikalı oyuncu, şu anda kazandığının neredeyse iki katı olan yıllık 4 milyon euro’nun üzerinde bir maaş alabilir.

Orlando oldukça hırslı ve Gimenez’in, kariyerine yeniden can vermek isteyen André-Pierre Gignac ile birlikte tehlikeli bir forvet ikilisi oluşturmasını istiyor. Milan ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Gimenez için Amerikan kulübünün 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Gimenez’in MLS’e transfer olmaya sıcak bakıp bakmayacağı ise henüz belirsiz. Avrupa’da adı sadece Lazio ve Tottenham Hotspur ile anılıyor, ancak bu iki kulüp de somut bir teklifte bulunmadı. Şu anda forvet, Dünya Kupası’na tamamen odaklanmış durumda; turnuvanın ikinci grup maçında Güney Kore’ye karşı (1-0) ilk kez sahaya çıktı. Gimenez, oyuna sonradan girerek on dakika sahada kaldı.