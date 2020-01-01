Süper Lig

Takım çalıştırmayan Türk teknik direktörler

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2019-2020 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken, herhangi bir takımın başında olmayan Türk teknik direktörleri derledik.

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bu kararla birlikte Konyaspor'da ikinci Aykut Kocaman dönemi sona ermiş oldu.

54 yaşındaki teknik adam, şu anda bir takımın başında bulunmayan Abdullah Avcı ve Ünal Karaman gibi isimlerin arasına katıldı.

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    Hangi Türk teknik direktörler takım çalıştırmıyor?

    Teknik Direktör Son çalıştırdığı kulüp
    Abdullah Avcı Beşiktaş
    Ünal Karaman Trabzonspor
    Aykut Kocaman Konyaspor
    Bülent Uygun Kayserispor
    Tayfun Korkut Stuttgart
    Hikmet Karaman Kayserispor
    Tayfur Havutçu Kasımpaşa
    Mesut Bakkal Bursaspor
    Bülent Korkmaz Antalyaspor
    Mustafa Denizli Tractor
    Metin Diyadin Ankaragücü
    Mustafa Kaplan Ankaragücü

     

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