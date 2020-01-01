Takım çalıştırmayan Türk teknik direktörler
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AA
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırma kararı aldı.
Bu kararla birlikte Konyaspor'da ikinci Aykut Kocaman dönemi sona ermiş oldu.
54 yaşındaki teknik adam, şu anda bir takımın başında bulunmayan Abdullah Avcı ve Ünal Karaman gibi isimlerin arasına katıldı.
Hangi Türk teknik direktörler takım çalıştırmıyor?
|Teknik Direktör
|Son çalıştırdığı kulüp
|Abdullah Avcı
|Beşiktaş
|Ünal Karaman
|Trabzonspor
|Aykut Kocaman
|Konyaspor
|Bülent Uygun
|Kayserispor
|Tayfun Korkut
|Stuttgart
|Hikmet Karaman
|Kayserispor
|Tayfur Havutçu
|Kasımpaşa
|Mesut Bakkal
|Bursaspor
|Bülent Korkmaz
|Antalyaspor
|Mustafa Denizli
|Tractor
|Metin Diyadin
|Ankaragücü
|Mustafa Kaplan
|Ankaragücü