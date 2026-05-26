Takehiro Tomiyasu, Instagram üzerinden Ajax'taki geleceği hakkında net bir mesaj paylaştı

Takehiro Tomiyasu, Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajından anlaşıldığı üzere, Ajax formasıyla son maçını oynadı.

Ajax, Tomiyasu'nun sona eren sözleşmesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı, ancak Japon savunma oyuncusu Çarşamba sabahı aniden sesini duyurdu.

Tomiyasu taraftarlara teşekkür etti. "Elbette bu, umduğumuz gibi bir sezon olmadı ve kimse ligi bitirdiğimiz sıradan memnun değil."

27 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, uzun bir rehabilitasyon döneminin ardından Ajax'a gelmişti. "Bu kulüp için çok daha fazlasını yapmak istedim ve daha fazlasını göstermeliydim, ama ne yazık ki işler yolunda gitmedi."

Yine de Tomiyasu hedefine ulaştı, çünkü önümüzdeki yaz Japonya ile Dünya Kupası'na gidecek. 42 kez milli olan oyuncu, Amsterdam'da da her şeyin yoluna gireceğini öngörüyor. “Bu kulüpte Ajax tarafından yetiştirilmiş çok yetenekli oyuncular var ve Ajax'ın ait olduğu yere geri döneceğine inanıyorum.”

“Teşekkürler ve oyunculara ve teknik kadroya en iyi dileklerimi sunuyorum. Sizinle çalışmak bir zevkti. Ve son olarak: taraftarlara teşekkürler. Sıcak karşılamanızı ve desteğinizi asla unutmayacağım. Tekrar teşekkürler ve umarım gelecekte bir yerlerde tekrar görüşürüz! Tomi.”

Tomiyasu, Ajax formasıyla toplamda dokuz resmi maçta sadece 236 dakika forma giydi.