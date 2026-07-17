Takehiro Tomiyasu, Ajax’tan ayrıldıktan sonra üst düzey bir ligde forma giyebilir

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Takehiro Tomiyasu, Venezia ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayabilir. Ajax’tan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsüne geçen 27 yaşındaki Japon savunma oyuncusu.

Romano’ya göre Tomiyasu ve Venezia, üç sezonluk bir sözleşme üzerinde görüşüyor. Böylece 46 kez milli formayı giyen oyuncu, Serie A’ya geri dönebilir.

Tomiyasu, 2019 ile 2021 yılları arasında Bologna'da başarılı bir dönem geçirdi. Bu performans, ona Arsenal'e yüksek bedelli bir transfer fırsatı sağladı.

Ancak Tomiyasu, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zamanla Ajax'ta gözden düştü. Ajax, geçen kış onu kadrosuna kattı, ancak bu transfer başarılı olamadı.

Tomiyasu, Ajax formasıyla dokuz resmi maçta toplam 236 dakika sahada kaldı. Yine de Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı.

Dünya Kupası'nda üç maçın ardından Tomiyasu, ligden yeni yükselen Venezia'da yeni bir maceraya atılabilir.

Lagunari’de Tomiyasu, Utrecht’ten Ridgeciano Haps’ın takım arkadaşı olabilir. 33 yaşındaki sol bek, bu ayın başında yeni bir sözleşme imzaladı.