Sami Khedira, kadro ile oyuncular arasında bir bağlantı halkası olması için kendisini seçen José Mourinho'nun yardımcı ekibinin bir parçası olarak, kulübe dair bilgisinden ve standartlarından yararlanarak Real Madrid'e geri döndü.

"The Athletic" gazetesine göre Mourinho, özellikle geçen sezon takım içindeki uyumun gerilemesinin ardından, Real Madrid yönetiminden karizmatik ve soyunma odasında güçlü bir varlığa sahip bir şahsiyet talep etti. Bu uyum sorunu, mayıs ayında Barcelona karşısındaki El Clásico öncesinde Aurélien Tchouaméni ile Federico Valverde arasındaki tartışmayla doruk noktasına ulaşmıştı.

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39 yaşındaki Khedira, Real Madrid ile beş yıl boyunca 161 maça çıktı ve aralarında La Liga, 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki kez Kral Kupası'nın da bulunduğu yedi kupa kazandı.

Ayrıca Mourinho'nun üç sezonu boyunca da vazgeçilmez bir isimdi. Portekizli teknik adam, onun güçlü kişiliğine ve kazanma iradesine hayrandı; aynı zamanda sakinliği, takımı organize etme yeteneği, maç analizlerine ve rakip raporlarına erken yaşta gösterdiği ilgiyle de tanınıyordu.

Antrenörlük lisansına sahip olmasına rağmen, bu Khedira'nın ilk teknik direktörlük deneyimi. 2024'te idari işlere ve uzun vadeli stratejiler geliştirmeye daha yatkın olduğunu söylemişti; ancak kendisine yakın kaynaklar, Mourinho ve Real Madrid'in bir araya gelmesinin onu "hayır diyemez" hale getirdiğini ve bu konuyu düşünmesine bile gerek kalmadığını belirtti.

Real'deki rolü

Khedira, João Tralho ve Pedro Machado ile birlikte antrenmanların organizasyonuna ve seansların geliştirilmesine katkıda bulunuyor; ayrıca grup dinamiğine ve takım içindeki standartları yükseltmeye odaklanıyor.

Eski Alman millî oyuncu, oyuncular arasında büyük saygı da görüyor. Real'in oyuncularından biri "The Athletic"e Mourinho'nun seansları daha çok yönettiğini, ancak Khedira'nın "birçok şeyi hazırladığını ve görüşlerini sunduğunu" söylerken, diğer kaynaklar onu takımın "danışmanı" olarak tanımladı ve "kişiliğini ortaya koyması gerektiğinde bunu yaptığına" dikkat çekti.

Khedira, iyi fiziksel durumu sayesinde bazen antrenmanlara da katılıyor; hatta bazı oyuncular hâlâ oynayabileceği yönünde onunla şakalaşıyor.

Khedira, Real Madrid'deki baskının boyutunu çok iyi biliyor. 2017'de yönetimin kendisine değer verdiğini ve adil davrandığını, ancak taraftarların ona aynı takdiri göstermediğini söylemişti; 10 iyi maçın beklenen bir şey olarak görüldüğünü, buna karşın kötü bir tek maçın bile kraliyet kulübünde oynama yeteneği hakkında şüphe uyandırmaya yettiğini belirtmişti.

"Büyük bir katkı"

Mourinho, bu ayın 21 ağustos tarihindeki basın toplantısında Khedira'yı ekibine "büyük bir katkı" olarak nitelendirdi ve kulübü ile zihniyetini bildiği için oyuncularla iyi bir bağlantı halkası oluşturduğunu, ayrıca "bir yardımcının oyuncularla ihtiyaç duyduğu ilişkiye" sahip olduğunu söyledi.

Khedira, 2026 Dünya Kupası sırasında FIFA ile resmî bir görevde Kuzey Amerika'da bulunmasının ardından, temmuz ayının başında Madrid'de çalışmaya başladı. Mourinho, Khedira'nın turnuva sırasında kendisine, ihtiyaç duyulması halinde ertesi gün Madrid'de başlamaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Portekizli teknik adam, bu rolü Real Madrid'e 2010 yılında, eski savunmacı Aitor Karanka'dan yararlanarak kazandırmıştı; bu gelenek, Zinedine Zidane ve ardından Fernando Hierro'dan yararlanan Carlo Ancelotti ile devam etti.

Real Madrid'den ayrılmasının ardından Khedira, Juventus ile 5,5 sezon oynadı ve 2020-2021 sezonunun sonunda kariyerini Hertha Berlin'de noktaladı; ardından Almanya'da analist ve yorumcu olarak çalıştı. Bu süre boyunca Mourinho ile iletişimini korudu ve Real Madrid ile eski teknik direktörüne olan sevgisini göstermeye devam etti.

Ve şimdi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Khedira ve Mourinho yeniden birlikte çalışmaya döndü.

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