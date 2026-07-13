Tahlil sonuçları… Courtois ciddi bir sakatlık mı geçirdi?

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, bu sabah Pazartesi günü, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya karşısında sahadan ayrılmasına neden olan sakatlığın ciddiyetini değerlendirmek üzere Valdebebas Spor Kompleksi’nde tıbbi muayenelerden geçti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, muayeneler sonucunda ciddi bir sakatlık olmadığı tespit edildi ve sonuç son derece rahatlatıcı oldu; sonunda bunun sadece bir yanlış alarm olduğu ortaya çıktı.

Belçikalı kaleci, geçen Cuma günü Los Angeles'ta, Belçika milli takımının umutlarını canlı tutan birkaç muhteşem kurtarış yaptıktan sonra, skor 1-1 berabereyken bacağındaki kas ağrıları nedeniyle sahaya yığıldı ve maçın bitimine 20 dakika kala oyundan çıkmak istedi.

Courtois’in yerine oyuna giren Sen Lemmens, İspanya’ya turu garantileyen golü yedi. Courtois’in ağlayarak sahayı terk ettiği görüntüler, hem yüzündeki belirgin acı belirtileri hem de sakatlığın birkaç ay önce de sorun yaşadığı aynı bölgede meydana gelmesi nedeniyle endişeleri daha da artırdı.

Bu endişeler yersiz değildi; zira Courtois, geçtiğimiz Mart ayında uyluk ön düz kasında bir kas sakatlığı geçirmiş ve bu sakatlık, sezonun kritik aşamasında onu birkaç hafta sahalardan uzak tutmuş, Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli maçlarda forma giyememesine neden olmuştu.

Bu nedenle, aynı bacağındaki son sakatlığı, gelecek sezonun başlangıcını etkileyebilecek yeni bir nüksetme yaşama endişelerini uyandırdı; ancak bugün Pazartesi günü açıklanan teşhis, bu varsayımı tamamen ortadan kaldırdı.

Tıbbi ekibin yeşil ışığını aldıktan sonra, Courtois uzun bir sezonun ve Dünya Kupası'na katılımının ardından tatiline devam edecek ve bu ayın Temmuz ayı sonlarında Real Madrid antrenmanlarına geri dönecek. Uluslararası oyuncuların dönüşü için belirlenen aşamalı takvime uygun olarak, bu durum ne dönüş tarihini ne de José Mourinho’nun kaleci pozisyonuna ilişkin planlarını etkileyecek.