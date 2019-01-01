Tahkim Kurulu Sergen Yalçın'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'dan 2 maç ceza alan Sergen Yalçın'ın cezasının onandığını duyurdu.

Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 'de ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.