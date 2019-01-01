Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin cezasını onadı
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AA
Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin üç maçlık men cezasının onanmasına karar verdi.
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ekici, Ankaragücü maçında kırmızı kart gördükten sonra PFDK tarafından üç maçlık cezaya çarptırılmış ve Galatasaray derbisini kaçırmıştı.
Karara Tahkim Kurulu nezinde itiraz eden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Kurul, 29 yaşındaki futbolcunun üç maçlık men ve 13 bin liralık para cezasının onanmasına karar verildiğini duyurdu.
Mehmet Ekici, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında formasından uzak kalacak.