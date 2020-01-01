Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

PFDK'dan merdiven boşluklarını doldurduğu gerekçesiyle 125 bin lira para cezası alan Fenerbahçe'nin cezası onandı.

Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 'nin 125 bin lira para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli kulübe verdiği 125 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliği onandığı bildirildi.

Hajradinovic'in cezası da onandı

Kurulun, ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in aldığı 3 müsabakadan men cezasıyla ilgili lacivert-beyazlı kulübün erteleme talebinin reddini ve cezanın oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi. Hajradinovic, takımının Ankaragücü ile oynadığı mücadelede forma giyememişti. Bosna Hersekli oyuncu ve mücadelelerinde de forma giyemeyecek.