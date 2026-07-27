Tadic, NEC oyuncusu olarak verdiği ilk röportajda Ajax’ın adını andı

Dusan Tadic, kulübün kanalına verdiği röportajda vurguladığı üzere Hollanda’ya dönüşünden büyük mutluluk duyuyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu ve hücumcu, Nijmegen ekibiyle iki sezonluk sözleşme imzaladı.

Tadic daha önce Hollanda’da FC Groningen, FC Twente ve Ajax formalarını giymişti. “Buradaki eski kulüplerimle, özellikle de Ajax’la bir bağım olduğunu vurgulamak önemli. Herkes o kulübün benim için ne ifade ettiğini biliyor.”

“Bu bağ her zaman kalacak. Ama artık buradayım ve NEC için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başarmak, kazanmak ve kupalar elde etmek için. Bu kulüp için her şeyi yapacağım” diyerek Nijmengen ekibinin taraftarlarına şimdiden söz verdi.

Tadic, NEC konusunda çok kısa sürede iyi hislere kapıldığını söyledi. “Kulübün bana kendisini sunuş biçimi hoşuma gitti. Teknik direktörden Marcel Boekhoorn ve Wilco van Schaik’e kadar konuştuğum herkes bu projeyle ilgili bana iyi bir his verdi. Kendimi burada oynarken gördüm ve bunun gerçekleşecek olmasından mutluyum.”

Tecrübeli oyuncu, Dick Schreuder yönetimindeki NEC’nin “pozitif kibirle” oynadığını düşünüyor. “Bu teknik direktör hiçbir şeyden korkmuyor. Güçlü bir kişilik. Ayrıca burada Avrupa’da da oynayacağız. Bu çok özel olacak. Tüm paket kulağa hoş geldi. Nerede oynayacağım mı? Bu teknik direktöre bağlı. Ama ben her yerde oynayabilirim.”

Tadic açısından etkili olan bir başka unsur da NEC’de teknik direktörlük yolundaki ilk adımlarını atabilecek olması. “Bu uzun vadeli bir proje olacak ve benim hedeflerimden biri de ileride teknik direktör olmak. Henüz bunu ayrıntılı şekilde konuşmadık ama birçok konuda aynı düşünüyoruz.”

Ancak istekli Tadic, şimdilik oyunculuk kariyerini noktalamaya hazır değil. “Şu anda oyunculuk kariyerime odaklanıyorum ve buradaki herkesi daha iyi hale getirmek istiyorum.”