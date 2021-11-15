Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali rekor kırdı

Romanya Milli Takımı formasını ilk kez giyen Türk asıllı genç futbolcu Enes Sali; 15 yaş, 264 günle resmi bir A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu.

Romanya formasını ilk kez sırtına geçiren Türk asıllı Enes Sali, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında müsabakaya dahil oldu.

Enes Sali böylece, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.

Martin Odegaard'ın rekorunu kırdı

Gheorghe Hagi'nin teknik direktör olarak çalıştığı Farul Constanta Kulübü'nde futbol oynayan Enes, Lihtenştayn maçında oyuna girerek Norveçli futbolcu Martin Odegaard'a ait olan rekoru da kırdı.

Norveçli milli futbolcu Martin Odegaard; 15 yaş, 300 gün ile sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Enes Sali; 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlardaki yerini aldı.

Enes Sali'yi Romanya kaptı

Romanya, Enes’in farklı milli takımları tercih etmesini istemediği için oyuncunun kararını erken vermesini istiyordu ve böylece amacına ulaştı.

Kanada doğumlu olan Sali, tercihini bu yönde kullanıp Alphonso Davies ve Jonathan David gibi isimlerle oynayabilir ve 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden olan Kanada’yı temsil edebilirdi. Ayrıca etnik olarak Türk kökenine de sahip olan genç yıldız, her ne kadar şu an Türk vatandaşlığı olmasa da Türkiye’yi seçerek Stefan Kuntz’un takımında yerini alabilirdi.

Sali’nin babası, 2021’in başlarında oğlu Romanya U-17 takımından davet aldığında kararlarını Romanya lehine vereceklerinin sinyallerini vermiş, ancak diğer ihtimallere de kapıyı tamamen kapatmamıştı.

Fakat Romanya Futbol Federasyonu, bu ihtimalleri tamamen ortadan kaldırarak Karim Adeyemi’yi Almanya’ya kaptırdıktan sonra işleri sıkı tuttu ve Enes Sali'ye Romanya Milli Takımı formasını giydirdi.

Henüz 15 yaşındaki bir oyuncuyu spot ışıklarının hedefi haline getirmekten endişe duyamayan Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu: “Enes Sali’nin, iki-üç yıl içinde ne kadar büyük bir futbolcu olacağını görebilirsiniz.” demişti.

‘Yeni Messi’ olma hayaliyle yanıp tutuşan Enes Sali, Arjantinlinin ilk milli maçını oynadığı tarih olan 2005’ten sonra doğmuş olmasına karşın kendi ülkesi Romanya'nın formasını sırtına geçirmeyi başardı.

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