Portekiz menajeri Fernando Santos: Sırbistan karşısında korku ve endişeyle oynadık

Portekiz menajeri Fernando Santos, Sırbistan'a mağlup olan ve Dünya Kupasına direkt gitme şansını kaçırıp play-off'lara kalan ekibinin, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağına inanıyor.

Aleksandar Mitroviç'in 90. dakikadaki kafa vuruşu, Sırbistan'a Lizbon'da 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet getirdi. Bu galibiyet, Sırbistan'ı A Grubu'nun birincisi yaparak direkt olarak Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandırdı.

Fernando Santos, takımının Dünya Kupası'na gitmek için mücadele ettiğini ve yenilginin tüm sorumluluğunu üstlenmesine rağmen "korku ve endişe" ile oynadıklarını kabul etti.

Ne söylendi?

2016 Avrupa şampiyonu Portekiz'in, Katar'da yer alabilmesi için sadece berabere kalması yeterliydi. Renato Sanches, henüz maçın 2. dakikasında Portekiz'i 1-0 öne geçirdiğinde, her şey onlar için iyi görünüyordu.

Ajax'ın oyun kurucusu Dusan Tadiç, takımlar devre arasına girmeden önce Sırbistan adına dengeyi sağladı. Daha sonra yedek kulübesinden oyuna dahil olan Mitroviç, Tadiç'in ortasında yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı, Portekiz deplasmanında 2-1 öne geçirdi.

Bu gol, Sırbistanlı oyuncular arasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Mitroviç'in golünün ardından, Sırbistan Milli Takımı oyuncularının tamamı sahaya doğru koşarak golün kutlamasını yaptılar.

Bu sahne, Dünya Kupası'na direkt gitme şanslarını kaybeden Portekizli oyuncularla çok keskin bir tezat oluşturuyordu.

Fernando Santos, aldıkları mağlubiyet hakkında şunları söyledi:

“Olacak gibi görünüyordu ama olmadı. Golü attık, maçın ilk anlarına da iyi başladık ama daha sonra çok derine indik.

"Oyuncularım bir şeyler yapmaya çalıştı ama oyunu açamadık. Her atağımızda problem yaşatmaya çalışsak da çoğu zaman başarılı olamadık.

"Sırbistan, bizden daha iyiydi. Bizim DNA'mızda, topu ayağımıza alıp oynamak var. Topu bir tek Bernardo Silva ayağına almak istedi. Genel olarak, korku ve endişeyle oynadık. Bu durum tamamen benim sorumluluğumda."

Play-off ihtimali sorulduğunda Santos şunları ekledi: “Katar'da olacağız. Yapmamız gerekeni yapmadığımızı biliyoruz ama orada olacağız.

"Her zaman kazanmak ve gol atmak için oynuyoruz fakat daima istediğimiz gibi olmuyor."

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Şok yenilginin ardından Portekiz, Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini öğrenmek için mart ayına kadar bekleyecek.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmamış Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım ve eleme grubunu ikinci bitiren 10 takım arasında bulunacak olan Portekiz, oynayacağı 2 maçı kazanmasının ardından Dünya Kupası'na gidebilecek.

12 takım, bir kereye mahsus olarak yarı final ve final mücadelesi oynayarak play-off'lardan Dünya Kupası'na gitmeye çalışacak.

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