Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile evinde 2-2 berabere kalan RB Leipzig, haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza atmıştı

Maçın henüz başında eski bir PSG oyuncusu Nkunku’nun golüyle öne geçen RB Leipzig, Wijnaldum’un iki golüyle skorda geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı.

Alman ekibine beraberliği getiren golde ise Dominik Szoboszlai’nin imzası vardı. 90+2’de kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Macar oyuncu soğukkanlı bir vuruşla ağları buldu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa bir röportaj veren Szoboszlai penaltı vuruşundan hemen önce yaşanan ilginç bir olayı paylaştı.

Ne söyledi?

Szoboszlai, Neymar’ın aklına girerek penaltıyı kaçırmasını sağlamaya çalıştığını aktardı.

“Bana ‘atabilecek misin?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Bu kez ‘emin misin?’ diye sordu. ‘Evet, ben asla kaçırmam’ yanıtını verdim.”

Beyaz noktadan Donnarumma’yı mağlup etmeyi başaran 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinde kullandığı 11. penaltıyı da gole çevirmiş oldu.

Macarların yükselen yıldızı

RB Leipzig’in bu yaz RB Salzburg’dan 22 milyon euro’ya transfer ettiği Szoboszlai, genç yaşına rağmen sergilediği olgun futbol ile dikkat çekiyor.

Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan Szoboszlai, bu sezon RB Leipzig formasıyla çıktığı 14 maçta altı gol ve üç asist üretti.

Szoboszlai, PSG karşısındaki beraberlik sayısıyla kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşadı.