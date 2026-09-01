Sydney van Hooijdonk, Eredivisie’ye geri dönüyor

Sydney van Hooijdonk, Vriendenloterij Eredivisie’ye hemen geri dönüyor. 26 yaşındaki forvet, sezonu PEC Zwolle’de tamamlayacak. Kulüp yönetimi salı günü bunu duyurdu. Van Hooijdonk, ocak ayında NAC Breda’dan Portekiz ekibi Estrela Amadora’ya bonservissiz olarak transfer olmuştu.

PEC, golcüyü bir sezonluğuna kiraladı ve görüşmelerde gerçekçi bir satın alma opsiyonu aldı. Cuma günü Sparta Rotterdam karşısında ilk maçına çıkabilir.

Van Hooijdonk’un pazartesi günü Schiphol’de görüldüğü, burada PEC’in teknik menajeri Gerry Hamstra tarafından karşılandığı öne sürüldü. Zwolle ekibi, X’te bir havalimanı ve bir uçağın yer aldığı bir video paylaştı; bu da oyuncunun gelişine işaret ediyor.

Yeni transfer, PEC’in internet sitesine açıklamalarda bulundu. "Zwolle’ye transfer olduğum ve yeniden Eredivisie’de yer alacağım için çok mutluyum. PEC Zwolle, uzun yıllardır Eredivisie’ye ait olduğunu gösteren ve adım adım daha yukarı çıkma hedefleri olan bir kulüp. Kendi özelliklerimle takım için önemli olabileceğime inanıyorum ve burada çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum."

Hamstra ise, "Sydney’nin profili, hücum hattına takviye arayışımıza çok uygun" dedi. "Sydney, uluslararası tecrübesinin yanı sıra Eredivisie’de neredeyse 100 maçı geride bıraktı, son derece gol odaklı, mücadeleye büyük güç katıyor ve cesaretle oynuyor. Sydney’ye güzel kulübümüzde çok başarılar diliyoruz."

Hücum oyuncusu 2025’te NAC Breda’ya geri döndü, ardından yarım sezon sonra Estrela Amadora’ya geçti. Van Hooijdonk, Portekiz’de gözden düştü ve bu nedenle PEC’te yeni bir başlangıç onun için memnuniyet verici oldu.

Van Hooijdonk kariyerinde daha önce Bologna, Cesena, Norwich City ve sc Heerenveen formalarını giydi. Friesland ekibinde Pierre van Hooijdonk’un oğlu, 54 maçta 26 gol attı.

PEC, yeni sezonun ilk dört maçının üçünü kaybetti ve sadece dört kez gol atabildi. Bu nedenle Zwolle kulübü, puan tablosunda yükselmek için yeni bir santrfora fazlasıyla ihtiyaç duyuyor.

Van Hooijdonk, PEC’te Koen Kostons ile forma rekabetine girecek. Kostons, cumartesi günü NEC’ye karşı da gol atmıştı. NEC, Zwolle’de 1-3 kazanmayı başardı.