Swansea City 1-3 Manchester City: City sürprize izin vermedi

FA Cup'ın beşinci turunda deplasmanda Swansea City ile karşılaşan Pep Guardiola'nın takımı yola kayıpsız devam etti.

FA Cup 5.Tur karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Championship ekibi Swansea City'yi 3-1 yenen Manchester City çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Maçın 30'uncu dakikasında Kyle Walker'ın golüyle öne geçen Pep Guardiola'nın takımı 47'de Raheem Sterling ile farkı ikiye çıkartırken, direnci düşen ev sahibi karşısında üçüncü gol 50'de Gabriel Jesus'tan geldi.

Championship'te üçüncü sırada yer alan ve gelecek sezon yeniden Premier Lig'de oynamak için iddialı olan Swansea'nin maçtaki tek golünüyse 77'de Morgan Whittaker kaydetti.

Bütün kulvarlarda üst üste 15'inci galibiyetini elde eden Manchester City bu alanda İngiltere futbol tarihinin en uzun galibiyet rekorunu elde etti.