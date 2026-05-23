"Sven Mislintat, Ajax ve Borussia Dortmund'dan sonra yeniden kovuldu"

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Sven Mislintat Cumartesi günü Fortuna Düsseldorf tarafından görevden alındı. Yönetim kurulu, takımın Almanya'da 3. Bundesliga'ya düşmesinin ardından bu kararı aldı.

Fortuna Düsseldorf, geçen sezonu 2. Bundesliga'da on yedinci sırada tamamladı ve bu nedenle gelecek sezon Almanya'nın üçüncü liginde mücadele edecek. Bunun sonucunda Mislintat, teknik direktörlük görevinden alındı.

Aralık ayında göreve getirilen Mislintat, kış transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Jordi Paulina dahil olmak üzere dört oyuncuyu kadroya kattı. Ancak bu, küme düşmeyi önlemek için yeterli olmadı.

53 yaşındaki Mislintat'ın Fortuna Düsseldorf ile 31 Aralık 2028 tarihine kadar süren bir sözleşmesi vardı. Görüşmelerin ardından kulüp ve yönetici arasındaki işbirliğinin derhal sonlandırılmasına karar verildi.

Mislintat daha önce Borussia Dortmund ve Ajax'tan da kovulmuştu. Alman yönetici, 2023 yılında Maurice Steijn ile birlikte Amsterdam kulübüne katılmıştı. Dramatik bir dönem ve hatta Vriendenloterij Eredivisie'de sonuncu olmanın ardından Steijn kovulmuştu.

Sonunda, on milyonlarca euroya yeni oyuncular transfer eden Mislintat için de Ajax'ta perde kapandı. Birçok oyuncu Johan Cruijff ArenA'da hiç verim gösteremedi ve bu durum Mislintat'ın sert eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

Mislintat geçmişte Arsenal için de scout olarak çalışmıştı. Ayrıca bir süre VfB Stuttgart'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.