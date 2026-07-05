"Sven Mijnans, Ajax'ta devasa bir maaş kazanabilirdi, ancak bunu tek bir açık nedenden ötürü reddetti."

PSV’nin yeni transferi Sven Mijnans’ı Ajax’ta dev bir maaş bekliyordu. Bu haberi SoccerNews’ten Mounir Boualin verdi. Ancak Mijnans bu teklifi reddetmeye karar verdi.

Mijnans’ın AZ’den PSV’ye transferi birkaç gündür gündemdeydi, ancak artık kesinleşti. Eindhovens Dagblad gazetesine göre, Eindhoven ekibi, Ismael Saibari’nin yerini alması beklenen orta saha oyuncusu için 13 milyon euro ödeyecek.

Ajax da ciddi şekilde ilgileniyordu. Öyle ki, Mijnans için devasa bir maaş hazırdı, diyor Boualin. “Míchel, Sven Mijnans’ı Amsterdam’a getirmek için onunla uzun uzun konuştu. İspanyol teknik adam onu çok istiyordu ve AZ çevresindeki kaynaklar, Amsterdam ekibinin devasa bir maaş ödemeye hazır olduğunu belirtiyor.”

Yine de Mijnans’ın bu teklifi reddetmesinin önemli bir nedeni vardı: PSV’nin devreye girmesi. “PSV devreye girdiğinde, Mijnans’ın tek bir isteği vardı: bir an önce son dönem şampiyonu olan takıma katılmak. Ve bu da yakında gerçekleşecek gibi görünüyor.”

Saibari’nin Bayern Münih’e transferinin ardından PSV, onun yerine geçecek bir oyuncuyu kadrosuna katmakta hiç tereddüt etmedi. “Sonunda tercih Mijnans’tan yana oldu; oysa Celta de Vigo’dan Theo Swedberg de Williot ile birlikte diğer ciddi adaylardan biriydi,” diyor Boualin.

Mijnans, son dönem ulusal şampiyonuyla çok yıllık bir sözleşme imzalayacak. Tıbbi muayene pazartesi günü yapılacak ve herhangi bir sorun çıkmazsa, Mijnans resmi olarak PSV oyuncusu olacak.

“Sven’i iyi bir oyuncu olarak görüyorum,” dedi Peter Bosz, cumartesi günü PSV’nin Royal Antwerp ile oynadığı hazırlık maçı (1-1) sonrasında. “Transfer konularıyla ilgili sorular ise Earnest Stewart’a yöneltilmelidir. Ben bu konuda onun önüne geçmeyeceğim.”