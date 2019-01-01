Sven-Göran Eriksson: Alex Ferguson beni öldüreceğini söyledi

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sven-Göran Eriksson, Ada macerasında Alex Ferguson ile yaşadıkları gerginliği anlattı.

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sven-Göran Eriksson, yaklaşık 5 yıllık görev süresince 'ın efsanevi menajeri Alex Ferguson ile yaşadıkları bazı tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

The Sunday Times'a konuşan Eriksson, "Ferguson'ın ilginç yanı sabah yedi veya daha öncesinde her zaman sinirli olmasıydı. Asla 'Merhaba Sven, nasılsın' demezdi." ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı süreçte oyuncu seçimleri sebebiyle sık sık Ferguson'la tartışma yaşadıklarını söyleyen 71 yaşındaki Eriksson aralarında geçen bir gerginliği ise şu sözlerle anlattı:

"Bana 'İşin bitti, Rooney'i milli takıma seçme, yoksa seni öldüreceğim' diye bağırdı. Ben ise ona 'S****r git, senin problemin ne?' dedim. Bağırmaya devam ediyordu, bunun hiçbir anlamı yoktu. Bu yüzden 'Alex, Rooney'i milli takıma seçeceğim, iyi tatiller, görüşürüz.' dedim."

Yaşadıkları tartışmalara rağmen Sir Alex Ferguson ile günlük hayatta iyi bir ilişkileri olduğunu söyleyen Sven-Göran Eriksson, sıra iş konuşmaya geldiğinde 78 yaşındaki Ferguson'ın oldukça öfkeli olduğunu dile getirdi.

İsveçli futbol adamı kariyeri boyunca , , ve gibi kulüp takımlarında ve İngiltere ile gibi milli takımlarda görev yaptı.