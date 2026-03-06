Goal.com
Suudi Pro Ligi 2025/26 biletlerini satın alma: Fiyatlar, fikstür, takımlar ve daha fazlası

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi yıldızları sahada izlemek için biletleri nasıl rezerve edebilirsiniz?

Suudi Pro Ligi, kulüplerin yaptığı büyük yatırımlar ve çok sayıda dünya çapında futbol yıldızının katılımıyla son sezonlarda önemli ölçüde önem kazanmıştır. Şu anda Asya'nın en yüksek sıralamaya sahip ligi olma özelliğini taşımaktadır. 

Beklendiği gibi, bunun sonucunda seyirci sayısı da artmıştır. Geçen sezon 2,5 milyondan fazla taraftar SPL maçlarını izlemiştir, bu sayı on yıl öncesine göre 1,3 milyon daha fazladır. 

Sea Derby (Al-Ittihad vs Al-Ahli), Capital Derby (Al-Hilal vs Al-Nassr) veya Eastern Derby (Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah) gibi Suudi Arabistan'ın mutlaka izlenmesi gereken derbilerinden birine gitmek ister misiniz? 

GOAL, Suudi Pro League maçlarına bilet almak için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere size sunuyor.

Suudi Pro Ligi 2025/26 hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarih28 Ağustos 2025 – Mayıs 2026
Takım18
FormatHer takım 34 maç oynar
YerSuudi Arabistan
Küme düşmeSon 3 takım FD Ligi'ne düşer
Suudi Pro Ligi Yaklaşan Maçlar 

Tarih ve Saat (Yerel)MaçBilet
6 Mart 2026 - 22:00Al Ahli - Al IttihadBilet
6 Mart 2026 - 22:00Al Hilal - Al NajmahBilet
6 Mart 2026 - 22:00Al Khaleej - Al HazemBilet
7 Mart 2026 - 22:00Al Nassr - NEOM SCBilet
13 Mart 2026 - 23:00Al Qadsiah - Al AhliBilet
14 Mart 2026 - 23:00Al Fateh - Al HilalBilet
3 Nisan 2026 - 21:15Al Ettifaq - Al Qadsiah (Doğu Derbisi)Bilet
7 Mayıs 2026 - 22:00Al Nassr - Al Hilal (Riyad Derbisi)Bilet
21 Mayıs 2026 - 22:00Al Ittihad - Al Qadsiah (Final Turu)

Suudi Pro Ligi biletleri nasıl satın alınır

Suudi Pro Ligi maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig sitesine gidip "Maçlar" sekmesi altındaki "Fikstür/Biletler" bölümüne gitmektir. 

Maç haftaları genellikle üç gün sürer ve çoğu Suudi Arabistan'ın hafta sonu (Cuma ve Cumartesi) ile aynı zamana denk gelecek şekilde Perşembe'den Cumartesi'ye kadar devam eder. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur.

Ayrıca, resmi satıştan önce yerinizi garantilemek veya son dakika biletleri kapmak istiyorsanız, StubHub veya Ticombo gibi ikincil satıcıları da değerlendirebilirsiniz. Bu satıcılarda biletler 17 SAR'dan başlar.

Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Genellikle 50-100 SAR arasında bir fiyata Suudi Pro Ligi maç bileti alabilirsiniz, bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbol tutkunu aileler için maçı izlemeyi uygun hale getirir.

 Ancak, özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi ünlü futbol takımlarının yer aldığı önemli maçların biletleri, özellikle en iyi izleme alanlarında daha pahalıdır.

Suudi Pro Ligi biletlerini satın almak için StubHub veya Ticombo gibi ikincil seçenekler de bulunmaktadır. Fiyatlar, maçın programı ve tarihine yakınlığına bağlı olarak, biletlerin liste fiyatının hem üstünde hem de altında dalgalanabilir ve biletler 17 SAR'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

Suudi Pro League maçlarını izleme veya canlı yayınlama

Suudi Pro Ligi maçları, Birleşik Krallık'ta DAZN üzerinden canlı olarak izlenebilir ve yayınlanabilir. DAZN uygulamasını PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, Smart TV ve diğer birçok cihaz için indirebilirsiniz. Birleşik Krallık'ta DAZN'a 12 aylık bir sözleşme ile aylık 14,99 £ karşılığında abone olabilir veya istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz aylık 19,99 £ değerindeki esnek geçişe abone olabilirsiniz. Yıllık (peşin ödeme) paket de 129,99 £ karşılığında mevcuttur ve en iyi fiyat-fayda oranını sunar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Suudi Pro Ligi, FOX Soccer Plus'ta canlı olarak yayınlanmaktadır. Fubo, izleyicilere FOX Soccer Plus'a erişim sağlayan bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylar için ise aylık 55,99 dolar olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunmaktadır. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel ağlar dahil olmak üzere 28'den fazla kanal ile spor odaklı ve modern bir hizmettir. Diğer Fubo planları arasında temel "Pro" paketi (aylık yaklaşık 85 $), daha üst düzey "Elite" paketi (aylık yaklaşık 95 $) ve İspanyolca spor ve eğlence kanalları sunan "Latino" paketi bulunmaktadır. Fubo, tüm planları için yeni abonelere 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.

Suudi Pro Ligi 2025/26 – Takımlar ve stadyumlar

Kulüp Stadyum (konum) Kapasite
Al-Ittihad KulübüKral Abdullah Spor Şehri (Cidde) 62.345
Al-Ahli SFCKral Abdullah Spor Şehri (Cidde) 62.345
Al-Khaleej FCPrens Mohamed bin Fahd Stadyumu (Dammam) 35.000
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyad) 30.000
Al-Nassr Futbol KulübüAl-Awwal Park (Riyad) 25.000
Al-Ettifaq Futbol KulübüAl-Ettifaq Kulübü Stadyumu (Dammam) 15.000
Al-Shabab Futbol KulübüSHG Arena (Riyad)15.000
Al-Riyadh SCPrens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (Riyad) 15.000
Al-Okhdood KulübüPrens Hathloul bin Abdulaziz Spor Şehri Stadyumu (Najran) 12.000
NEOM SCKral Khalid Spor Şehri Stadyumu (Tabuk) 12.000
Al-Qadsiah Futbol KulübüPrens Saud bin Jalawi Stadyumu (Khobar) 11.800
Al-Fateh SCAl-Fateh Kulübü Stadyumu (Al-Mubarraz) 11.000
Al-Najma SCKral Abdullah Spor Şehri Stadyumu Buraidah (Unaizah) 10.000
Al-Hazem SCAl-Hazem Kulübü Stadyumu (Ar Rass) 8.000
Al-Kholood KulübüAl-Hazem Kulübü Stadyumu (Ar Rass) 8.000
Al-Fayha FC Al-Majma'ah Spor Şehri 7.000

Suudi Pro Ligi 2025/26 hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir?

Suudi Pro Ligi 2007 yılında kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve Majestelerinin Ligi yarışmasına dayanmaktadır. O ilk günlere geri dönersek, dokuz farklı kulüp Suudi şampiyonu olarak hüküm sürmüştür. Ancak, en üst ligin Suudi Pro Ligi olarak yeniden adlandırılmasından bu yana, üç takım hakimiyet kurmuştur. 2007'den bu yana kazanılan 17 şampiyonluğun 14'ü Al-Hilal (8), Al-Nassr (3) ve Al-Ittihad (3) kulüplerine gitmiştir ve bu kulüplerden biri 9 yıldır Suudi Arabistan şampiyonluğunu kazanmamıştır.

Başarı kaçınılmaz olarak popülerliğe yol açar ve bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr (Al-Ahli ile birlikte) kulüplerinin ligde en yüksek seyirci sayısına sahip olması şaşırtıcı değildir. Aslında, Suudi Pro Ligi'nin yıllık toplam seyirci sayısının %60'ından fazlasını bu kulüpler oluşturmaktadır. Bu kulüpler ayrıca Orta Doğu'da oynayan yabancı yıldızların çoğunu çekme eğilimindedir.

2022'de Cristiano Ronaldo'nun transferi, SPL'nin tüm zamanların en dikkat çekici transferi oldu. Al-Nassr rüya gibiydi, özellikle de CR7 daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'e transfer olmayı reddetmişti. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunu bir bütün olarak devrim niteliğinde değiştirdi ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Suudi Pro Ligi'ne katılmasının önünü açtı.

Suudi Pro Ligi'nin dört takımı Riyad'da (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh) bulunduğundan, sporseverlerin Suudi başkentine yaptıkları seyahatler genellikle tatilleri sırasında bir Pro Ligi maçı izlemek anlamına gelir. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi oyuncuların Al-Hilal ve Al-Nassr takımlarında oynamış olması (veya hala oynaması) nedeniyle, bu kulüplerin maçlarında bilet talebinin yüksek olması şaşırtıcı değildir.

Riyad kulüpleri geçmişte Suudi futbolunu domine etmiş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde şehrinden Al Ittihad, yıllar boyunca meydan okurcasına varlığını sürdürmüş ve ülkedeki ve Asya'daki en büyük futbol kulüplerinden biri haline gelmiştir. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Steven Bergwijn, Moussa Diaby ve Fabinho gibi yıldızlardan oluşan kadrosuyla, Suudi Arabistan'ın şu anki şampiyonunu canlı olarak izlemeyi çok ister.

