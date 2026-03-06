Suudi Pro Ligi, kulüplerin yaptığı büyük yatırımlar ve çok sayıda dünya çapında futbol yıldızının katılımıyla son sezonlarda önemli ölçüde önem kazanmıştır. Şu anda Asya'nın en yüksek sıralamaya sahip ligi olma özelliğini taşımaktadır.

Beklendiği gibi, bunun sonucunda seyirci sayısı da artmıştır. Geçen sezon 2,5 milyondan fazla taraftar SPL maçlarını izlemiştir, bu sayı on yıl öncesine göre 1,3 milyon daha fazladır.

Sea Derby (Al-Ittihad vs Al-Ahli), Capital Derby (Al-Hilal vs Al-Nassr) veya Eastern Derby (Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah) gibi Suudi Arabistan'ın mutlaka izlenmesi gereken derbilerinden birine gitmek ister misiniz?

GOAL, Suudi Pro League maçlarına bilet almak için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere size sunuyor.

Suudi Pro Ligi 2025/26 hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarih 28 Ağustos 2025 – Mayıs 2026 Takım 18 Format Her takım 34 maç oynar Yer Suudi Arabistan Küme düşme Son 3 takım FD Ligi'ne düşer Bilet Bilet

Suudi Pro Ligi Yaklaşan Maçlar

Tarih ve Saat (Yerel) Maç Bilet 6 Mart 2026 - 22:00 Al Ahli - Al Ittihad Bilet 6 Mart 2026 - 22:00 Al Hilal - Al Najmah Bilet 6 Mart 2026 - 22:00 Al Khaleej - Al Hazem Bilet 7 Mart 2026 - 22:00 Al Nassr - NEOM SC Bilet 13 Mart 2026 - 23:00 Al Qadsiah - Al Ahli Bilet 14 Mart 2026 - 23:00 Al Fateh - Al Hilal Bilet 3 Nisan 2026 - 21:15 Al Ettifaq - Al Qadsiah (Doğu Derbisi) Bilet 7 Mayıs 2026 - 22:00 Al Nassr - Al Hilal (Riyad Derbisi) Bilet 21 Mayıs 2026 - 22:00 Al Ittihad - Al Qadsiah (Final Turu) Bilet

Suudi Pro Ligi biletleri nasıl satın alınır

Suudi Pro Ligi maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig sitesine gidip "Maçlar" sekmesi altındaki "Fikstür/Biletler" bölümüne gitmektir.

Maç haftaları genellikle üç gün sürer ve çoğu Suudi Arabistan'ın hafta sonu (Cuma ve Cumartesi) ile aynı zamana denk gelecek şekilde Perşembe'den Cumartesi'ye kadar devam eder. Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa sunulur.

Ayrıca, resmi satıştan önce yerinizi garantilemek veya son dakika biletleri kapmak istiyorsanız, StubHub veya Ticombo gibi ikincil satıcıları da değerlendirebilirsiniz. Bu satıcılarda biletler 17 SAR'dan başlar.

Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Genellikle 50-100 SAR arasında bir fiyata Suudi Pro Ligi maç bileti alabilirsiniz, bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbol tutkunu aileler için maçı izlemeyi uygun hale getirir.

Ancak, özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi ünlü futbol takımlarının yer aldığı önemli maçların biletleri, özellikle en iyi izleme alanlarında daha pahalıdır.

Suudi Pro Ligi biletlerini satın almak için StubHub veya Ticombo gibi ikincil seçenekler de bulunmaktadır. Fiyatlar, maçın programı ve tarihine yakınlığına bağlı olarak, biletlerin liste fiyatının hem üstünde hem de altında dalgalanabilir ve biletler 17 SAR'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

Suudi Pro League maçlarını izleme veya canlı yayınlama

Suudi Pro Ligi maçları, Birleşik Krallık'ta DAZN üzerinden canlı olarak izlenebilir ve yayınlanabilir. DAZN uygulamasını PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, Smart TV ve diğer birçok cihaz için indirebilirsiniz. Birleşik Krallık'ta DAZN'a 12 aylık bir sözleşme ile aylık 14,99 £ karşılığında abone olabilir veya istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz aylık 19,99 £ değerindeki esnek geçişe abone olabilirsiniz. Yıllık (peşin ödeme) paket de 129,99 £ karşılığında mevcuttur ve en iyi fiyat-fayda oranını sunar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Suudi Pro Ligi, FOX Soccer Plus'ta canlı olarak yayınlanmaktadır. Fubo, izleyicilere FOX Soccer Plus'a erişim sağlayan bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylar için ise aylık 55,99 dolar olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunmaktadır. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel ağlar dahil olmak üzere 28'den fazla kanal ile spor odaklı ve modern bir hizmettir. Diğer Fubo planları arasında temel "Pro" paketi (aylık yaklaşık 85 $), daha üst düzey "Elite" paketi (aylık yaklaşık 95 $) ve İspanyolca spor ve eğlence kanalları sunan "Latino" paketi bulunmaktadır. Fubo, tüm planları için yeni abonelere 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.

Suudi Pro Ligi 2025/26 – Takımlar ve stadyumlar

Kulüp Stadyum (konum) Kapasite Al-Ittihad Kulübü Kral Abdullah Spor Şehri (Cidde) 62.345 Al-Ahli SFC Kral Abdullah Spor Şehri (Cidde) 62.345 Al-Khaleej FC Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu (Dammam) 35.000 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyad) 30.000 Al-Nassr Futbol Kulübü Al-Awwal Park (Riyad) 25.000 Al-Ettifaq Futbol Kulübü Al-Ettifaq Kulübü Stadyumu (Dammam) 15.000 Al-Shabab Futbol Kulübü SHG Arena (Riyad) 15.000 Al-Riyadh SC Prens Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (Riyad) 15.000 Al-Okhdood Kulübü Prens Hathloul bin Abdulaziz Spor Şehri Stadyumu (Najran) 12.000 NEOM SC Kral Khalid Spor Şehri Stadyumu (Tabuk) 12.000 Al-Qadsiah Futbol Kulübü Prens Saud bin Jalawi Stadyumu (Khobar) 11.800 Al-Fateh SC Al-Fateh Kulübü Stadyumu (Al-Mubarraz) 11.000 Al-Najma SC Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu Buraidah (Unaizah) 10.000 Al-Hazem SC Al-Hazem Kulübü Stadyumu (Ar Rass) 8.000 Al-Kholood Kulübü Al-Hazem Kulübü Stadyumu (Ar Rass) 8.000 Al-Fayha FC Al-Majma'ah Spor Şehri 7.000

Suudi Pro Ligi 2025/26 hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir?

Suudi Pro Ligi 2007 yılında kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve Majestelerinin Ligi yarışmasına dayanmaktadır. O ilk günlere geri dönersek, dokuz farklı kulüp Suudi şampiyonu olarak hüküm sürmüştür. Ancak, en üst ligin Suudi Pro Ligi olarak yeniden adlandırılmasından bu yana, üç takım hakimiyet kurmuştur. 2007'den bu yana kazanılan 17 şampiyonluğun 14'ü Al-Hilal (8), Al-Nassr (3) ve Al-Ittihad (3) kulüplerine gitmiştir ve bu kulüplerden biri 9 yıldır Suudi Arabistan şampiyonluğunu kazanmamıştır.

Başarı kaçınılmaz olarak popülerliğe yol açar ve bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr (Al-Ahli ile birlikte) kulüplerinin ligde en yüksek seyirci sayısına sahip olması şaşırtıcı değildir. Aslında, Suudi Pro Ligi'nin yıllık toplam seyirci sayısının %60'ından fazlasını bu kulüpler oluşturmaktadır. Bu kulüpler ayrıca Orta Doğu'da oynayan yabancı yıldızların çoğunu çekme eğilimindedir.

2022'de Cristiano Ronaldo'nun transferi, SPL'nin tüm zamanların en dikkat çekici transferi oldu. Al-Nassr rüya gibiydi, özellikle de CR7 daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'e transfer olmayı reddetmişti. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunu bir bütün olarak devrim niteliğinde değiştirdi ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Suudi Pro Ligi'ne katılmasının önünü açtı.

Suudi Pro Ligi'nin dört takımı Riyad'da (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh) bulunduğundan, sporseverlerin Suudi başkentine yaptıkları seyahatler genellikle tatilleri sırasında bir Pro Ligi maçı izlemek anlamına gelir. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi oyuncuların Al-Hilal ve Al-Nassr takımlarında oynamış olması (veya hala oynaması) nedeniyle, bu kulüplerin maçlarında bilet talebinin yüksek olması şaşırtıcı değildir.

Riyad kulüpleri geçmişte Suudi futbolunu domine etmiş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde şehrinden Al Ittihad, yıllar boyunca meydan okurcasına varlığını sürdürmüş ve ülkedeki ve Asya'daki en büyük futbol kulüplerinden biri haline gelmiştir. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Steven Bergwijn, Moussa Diaby ve Fabinho gibi yıldızlardan oluşan kadrosuyla, Suudi Arabistan'ın şu anki şampiyonunu canlı olarak izlemeyi çok ister.