Suudi Milli Takımı, Walid Al-Faraj'ın sahneye çıkmasını engelledi

Suudi milli takımı, "MBC Action" kanalında "Action with Walid" programını sunan medya kişiliği Walid Al-Faraj'ın son dönemde ekranlara çıkmamasına neden oldu.

Son dönemde El-Faraj'ın program sunmaması üzerine, onun yerine Ali El-Sawabi programı sundu ve izleyiciler arasında Suudi medya mensubunun görünmemesinin gerçek nedeni hakkında sorular yükseldi.

Al-Faraj, bugün Cuma sabahı "X" sitesindeki resmi hesabından attığı bir tweet'te, bunun nedeninin Suudi milli takımı olduğunu doğruladı.

Al-Faraj şöyle yazdı: "Ligin ara döneminin sona ermesinin ardından, bu geceden itibaren hep birlikte Roshen Ligi'nin son bölümünün başlangıcını takip etmeye geri dönüyoruz."

Suudi medya mensubu şunları ekledi: "Yokluğum için özür dilerim, ancak son zamanlarda Yeşillerin maçlarının havası olumsuz ve canlı yayında sinirlenmek istemedim."

Geçen hafta, Suudi milli takımı Mart ayındaki uluslararası ara sırasında iki hazırlık maçı oynadı ve bu maçlarda önce Mısır milli takımına 4-0, ardından Sırbistan'a 1-2 yenildi.

Hatırlanacağı üzere El-Faraj, Mısır'la oynanan ilk maçın ardından, yaptığı hatalar nedeniyle kaleci Nawaf Al-Aqidi'ye sert bir saldırıda bulunarak onu medya ve taraftarlar tarafından yaratılmış bir kaleci olarak nitelendirmiş ve bu nedenle şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı.