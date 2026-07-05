Suudi medya: Mısırlı defans oyuncusu Messi'yi "cebine" koyacak!

Suudi medya mensubu ve Al-Nassr Kulübü’nün eski resmi sözcüsü Saud Al-Sarami, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır milli takımı ile Arjantin milli takımı arasındaki karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve “Firavunlar”ın dünya şampiyonunu eleyerek tur atlayacağını öngördü.

Mısır Milli Takımı, Salı akşamı Dünya Kupası son 16 turunda büyük ilgi gören bir karşılaşmada Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 yenerek bu tura yükselirken, Arjantin Milli Takımı ise Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup ederek bu tura ulaştı.

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El-Sarami, Al-Arabiya FM radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mısır milli takımının Arjantin’i yeneceğini tahmin ediyorum ve 2022 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan karşısında olduğu gibi, Lionel Messi’nin bir kez daha bir Arap takımı karşısında yenilmesini umuyorum.”

Ve ekledi: "Mısırlı savunma devi Rami Rabia, daha önce savunmacımız Abdülilah Al-Omari'nin Arjantin milli takımıyla karşılaştığında yaptığı gibi, Leo Messi'yi (cebine) koyacak."

Mısır milli takımının turnuvadaki tarihi yolculuğuna devam etmeye çalışırken, kaptanı Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı ise çeyrek finale yükselmeyi hedeflediği için, bu karşılaşmanın büyük bir seyirci ilgisi çekmesi bekleniyor.