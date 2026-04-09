Ceda İttihad Kulübü ve taraftarları, dün Çarşamba günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Neom'a karşı 3-4'lük skorla aldığı ağır yenilginin ardından şok ve üzüntü içinde.

Bu sezon, Al-Ittihad yönetim kararlarında belirgin bir istikrarsızlık yaşıyor. Bunun sonucunda, sezon başında Fransız teknik direktör Laurent Blanc görevden alındı ve yerine Portekizli Sergio Conceição getirildi. Ancak Conceição, kayda değer bir başarı elde edemedi ve taraftarlar ve oyuncularla çatışmalara girdi.

Buna ek olarak, son kış transfer döneminde tecrübeli Fransız ikili Ngolo Kanté ve Karim Benzema da takımdan ayrıldı.

Bu konuyla ilgili olarak, gazeteci Abdullah Flata, "Action with Walid" programına katılarak Ceda İttihad kulübünün mevcut durumu hakkında yorumda bulundu ve takımın saha içinde ve dışında bir kaos yaşadığını vurguladı.

Flatta, "Al-Ittihad açıkça beceriksizce oynuyor ve takım karşısında sorumluluk hisseden ya da galibiyetler elde etmek için gereken ruhu yansıtan hiçbir oyuncu yok" dedi.

Ve ekledi: "Portekizli teknik direktör Sergio Conceição, hem oyuncular hem de taraftarlar nezdinde çıkmaza girdi ve durumlarla başa çıkmak son derece zor hale geldi, özellikle de son kış transfer döneminde Ngolo Kanté ve Karim Benzema gibi önemli oyuncuların ayrılmasından sonra."

Flata şöyle devam etti: "Tüm bu krizin temel nedeni, sezon başından beri takımı etkileyen yönetimsel karışıklık ve kulübün çıkarlarına yönelik kararlı kararlar alamama durumudur. Bu durum, sonuçlara ve performans düzeyine olumsuz yansıdı."

Sözlerini şöyle bitirdi: "Mevcut yönetim taraftarları alay etti ve artık takımı doğru bir şekilde yönetme yeteneğine sahip değil. İşleri genel müdür ve sportif direktöre bıraktılar, kulüp taraftarlarına ise gerçekleşmeyen boş vaatlerde bulundular. Muhtemel sonuç, sezonun Union için sıfırla bitmesi olacaktır."



