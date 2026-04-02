Suudi Arabistan'daki bir kulübün yönetimi, bazı yabancı oyuncularının geleceğine ilişkin bir karar aldı; bu durum pek çok spekülasyona yol açarken, çeşitli senaryoların da önünü açtı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Ittifaq kulübü yönetimi, bazı yabancı oyuncularının geleceği ile ilgili nihai kararını ertelemeye karar verdi.

Gazete, Al-Ittifaq yönetiminin, finansal sürdürülebilirlik kurallarına tam olarak uymak amacıyla, kulübün yeni spor sezonundaki mali bütçesinin netleşmesini beklemek üzere önümüzdeki Mayıs ayına kadar beklemeyi tercih ettiğini açıkladı.

Mevcut sezonun sonunda, Hollandalı Georginio Wijnaldum, Mısırlı Ahmed Hassan Koka, İskoç Jack Hendry ve Kolombiyalı Francisco Calvo olmak üzere dört önemli yabancı oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Gazete, şu anda Finaldom'un sözleşme yenileme konusunda en öne çıkan ve tek seçenek olduğunu ortaya koyarken, Mısırlı Ahmed Hassan Koka'nın kalma şansının ise son derece sınırlı olduğunu belirtti. Bunun nedeni, teknik ekibin mevcut sezondaki performansından memnun olmaması ve tekrar eden sakatlıkların oyuncunun forma giyme süresini olumsuz etkilemesi.

Koka, bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde sadece 11 maçta forma giydi, 16 maçta ise forma giyemedi. 575 dakika sahada kalan Koka, bu süre zarfında sadece 1 gol attı ve hiçbir asist yapamadı.

Buna karşılık, Vinícius olağanüstü bir performans sergiledi; 25 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Defans oyuncusu Jack Hendry 26 maçta forma giydi; Kolombiyalı Francisco Calvo ise 24 maçta forma giydi ve tüm turnuvalarda 3 gol attı ve 3 asist yaptı.