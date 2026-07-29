Suudi Arabistan Ligi, Ahli takımının 2026-2027 yeni futbol sezonunun başlamasından önce oynaması planlanan yedinci hazırlık maçının iptal edilmesine yol açtı.

Ahli'nin, Avusturya'daki dış kamptan Cidde'ye dönüşünün ardından, yeni sezonun başlamasından önceki yedinci ve son hazırlık maçında 6 Ağustos'ta Ebha ile karşılaşması planlanıyordu.

Ancak Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, yeni sezondaki Suudi Arabistan Ligi maç programının açıklanmasının ardından iki kulübün yönetiminin söz konusu hazırlık maçını iptal etme konusunda anlaştığını ortaya koydu.

Program, Ahli'yi Roshn Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ağustos'ta Ebha ile karşı karşıya getirdi. Bu da iki takımın 3 haftadan kısa bir sürede iki kez karşılaşacağı anlamına geliyordu ve bu durum hazırlık maçının iptaline neden oldu.

İki kulüp de yeni sezonun başlamasından önce son hazırlık maçlarını oynayacakları başka birer takım arıyor.

Ahli, 6 hazırlık maçı oynadığı Avusturya'daki dış kampını tamamladı; bu maçların yalnızca birinde, Avusturya ekibi Saalfelden karşısında 8-0'lık galibiyet elde etti.

Buna karşılık Ahli, Alman Holstein Kiel, Portekizli Vitoria Guimaraes ve Portimonense karşısında 3 maç kaybetti; Portekizli Rio Ave ve İngiliz Fulham ile de karşılıklı gollü berabere kaldı.

Ahli'nin 2016 yılından bu yana kupa dolabında yer almayan Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunun yanı sıra, son iki sezonda elde ettiği AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu da korumanın peşinde olduğu hatırlatılır.