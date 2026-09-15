24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Abdullah and Khalid AljirafiGOAL AR
GOAL

Çeviri:

Suudi kardeşler İspanya'da: Ceafi kardeşler Sevilla'da A takıma yükseltildi

Transfers
Sevilla C

İki kardeşin 2026-2027 sezonu için Sevilla (C) takımına terfi ettirilmesi...

Abdullah ve Khalid El-Jaarafi kardeşler geçen sezon Sevilla (D) takımı adına oynadılar; şimdi ise İspanya Beşinci Lig'de (Tercera RFEF) mücadele eden takıma katılarak bir adım öne geçiyorlar.

Abdullah ve Khalid El-Jaarafi, 2026-2027 sezonunda Sevilla kulübü adına oynamaya devam edecek. Suudi Arabistanlı iki kardeş, kulüpteki ikinci sezonlarını geçirirken, yeni kampanyanın başlamasından önce Sevilla (C) takımına terfi ettirildiler.

Son birkaç hafta boyunca, İspanya Beşinci Lig'de mücadeleye hazırlanmak amacıyla teknik direktör Marco Garcia'nın yönetiminde çalıştılar.



Kulüpteki ilk sezonlarında El-Jaarafi kardeşler, kulübün Sevilla Akademisi projesinin bir parçası olarak kurulan uluslararası takımı Sevilla (D)'nin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı.

Oscar Olumo yönetiminde sergiledikleri güçlü performans, kariyerlerinde bir adım daha öne geçmelerini sağladı ve böylece Sevilla kulübünün ikinci yedek takımıyla İspanyol futbolunun beşinci seviyesinde mücadele etmeye başlayabilecekler.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin