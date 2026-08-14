İttihad Kulübü, devam eden yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Muhtar Ali'nin transferi konusunda İttifak Kulübü ile anlaşmaya vardı. Bu adım, yeni sezonun başlamasından önce takımın seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

" Şarku'l Avsat " gazetesine göre, iki kulüp arasındaki müzakerelerin transferle ilgili nihai anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanmasının ardından, Muhtar Ali 3 yıllık bir sözleşmeyle İttihad kadrosuna katılacak.

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İttihad'ın 28 yaşındaki oyuncuya yönelmesi, Hamed el-Gamdi'nin hazırlık kampı kapsamında Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'a karşı oynanan hazırlık maçında geçirdiği, ön çapraz bağ kopması şeklinde ortaya çıkan ağır sakatlığın ardından geldi.

İttihad teknik ekibi, Muhtar Ali'nin orta sahaya önemli bir katkı sağlayabileceği görüşünde. Özellikle yeni sezonda yerel ve kıtasal müsabakaların getirdiği baskı göz önüne alındığında, mevcut seçenekleri artırma ihtiyacı da bunda etkili.

Muhtar Ali, dikkat çekici bir Avrupa kariyerine sahip. Kariyerine İngiliz kulübü Chelsea'nin akademilerinde başlayan ve temel eğitimini orada alan oyuncu, 2015 ve 2016 sezonlarında İngiltere Gençler FA Kupası'nı kazanan gençlik takımının bir parçasıydı. Ardından Hollanda ekibi Vitesse'de kiralık olarak forma giydi.

Oyuncu daha sonra 2019 yılında Nassr kapısından Suudi Ligi'ne geçti; ardından Feth ve Taee ile deneyimler yaşadı, sonra 2025 yılı başında dört buçuk sezonluk bir sözleşmeyle İttifak'a transfer oldu ve şimdi de İttihad forması giymeye yaklaştı.