Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League

Suudi Hilal'ın yıldızı İtalyan liginde aranıyor

"Lider" oyuncusunu bırakacak mı?

Juventus, önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi Al-Hilal'ın yıldızı Uruguaylı forvet Darwin Núñez'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu heyecan verici hamle, İtalyan kulübünün hücum hattını güçlendirme konusundaki hırsını yansıtıyor.

İtalyan "Sky Sports" kanalı, bugün Salı günü, Juventus yönetiminin, Uruguaylı milli oyuncunun Torino'daki "Yaşlı Kadın"ın kalesi Allianz Stadyumu'na transfer olasılığını görüşmek üzere Al-Hilal yönetimi ile resmi olarak temasa geçtiğini açıkladı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, kanaldan alıntı yaparak, Juventus'un yaz transfer stratejisinin, takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasıyla yakından ilişkili olacağını, çünkü bu katılımın yeni transferlerin finansmanında belirleyici bir faktör olduğunu yazdı.

Barcelona'dan Cancelo'yu geri alma konusunda Al-Hilal'i zor durumda bırakan yeni gelişme

Nunez'in Ağustos 2025'te İngiliz takımı Liverpool'dan 53 milyon euroya Al Hilal'a transfer olduğu hatırlanıyor.

Suudi takımında forma giydiği süre boyunca, Uruguaylı forvet çeşitli turnuvalarda 24 maça çıktı, bu maçlarda 9 gol attı ve 5 asist yaptı.


Al-Hilal, geçen kış transfer döneminin kapanmasının ardından Nunez'i Suudi Roshen Ligi'nin yerel kadrosundan çıkarmıştı.

