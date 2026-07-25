Suudi el-Ahli başkanı görevinden istifa etti

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli kulübünün başkanı Halid el-Gamdi, kulübün idari yapısının başında geçirdiği tam iki yılın ardından bugün cumartesi günü görevinden ayrılma kararı aldı.

Suudi "El-Cezire" gazetesi, el-Gamdi'nin yarın pazar günü Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklamadan önce, bugün cumartesi günü Al Ahli başkanlığından istifasını sunmaya yöneldiğini belirtti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, geçen ayın sonunda eski başkanı Yasir el-Mishal'in görevinden istifa etmesinin ardından, önümüzdeki 30 Ağustos'ta yapılacak seçimlere aday olmak isteyenler için başvuru kapısını açtı.

Suudi "El-Riyadiye" gazetesinin daha önceki bir raporuna göre, el-Gamdi yarın pazar günü adaylığına ilişkin tüm detayları, bunların arasında Suudi futbolunda daha önce görev yapmış eski oyuncular ve yöneticileri kapsayacak seçim listesini de açıklayacak.

El-Gamdi'nin Al Ahli başkanlığı görevinden ayrılma kararı, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulu seçimlerinin, özellikle de El-Nassr, El-Ittihad ve Al Ahli kulüplerinde iptal edilerek satışa sunulmasına yönelik bir eğilimin gölgesinde geldi.

Al Ahli başkanı, Cidde kulübünün tarihinde başarılarla dolu iki yılın ardından görevinden ayrılıyor; zira takım onun döneminde iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğunu, ayrıca 9 yıllık bir aradan sonra ilk kez Suudi Süper Kupası'nı kazandı.

Hatırlanacağı üzere Yasir el-Mishal, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmekte başarısız olmasının ardından görevinden ayrılmıştı; ekip sekizinci grubu 2 puanla sonuncu sırada tamamlamıştı.