Suudi devi, Onahi’nin Ajax ile yaptığı anlaşmayı tehlikeye atıyor

İspanyol Girona takımının orta saha oyuncusu Faslı milli futbolcu Ezzedine Ounahi’nin transfer dosyası, Suudi kulübü Al-Ittihad’ın muazzam mali gücüyle müzakerelere dahil olmasıyla dramatik bir dönüm noktasına geldi ve bu durum, transferin artık elinde olduğuna inanan Hollanda kulübü Ajax Amsterdam ile şiddetli bir rekabeti tetikledi.

Hollanda basınının birbiriyle örtüşen haberlerine göre, Girona kulübü yönetimi, taviz vermeyi düşünmediği belirli bir mali tavan belirledi. Bu tavan, “Atlas Aslanı”nın sözleşmesinde yer alan ceza bedeliyle tam olarak eşdeğer olan 25 milyon avro tutarında olup, Bu tutar, devam eden yaz transfer döneminde oyuncunun ayrılmasına izin verilmesi için tek şart olarak belirlendi.

Bu katı mali talep, mali sıkıntılar nedeniyle Katalan kulübünün taleplerini karşılayamayan Hollandalı devin hedefleri önünde gerçek bir engel teşkil ediyor ve Bu durum, kulübü, sınırlı maddi imkânları ve kısıtlı bütçesine uygun seviyelere indirmek amacıyla zorlu müzakerelere girmeye itti.

Ajax kabul edilebilir bir mali formül bulmak için çabalarken, Suudi Al-Ittihad kulübü yönetimi, muazzam mali gücünü ve elindeki devasa nakit akışını kullanarak sahneye güçlü bir şekilde girmeye ve denklemi tamamen altüst etmeye karar verdi. Kulüp, hem Girona’dan oyuncuyu satın almak için ayrılan toplam tutar açısından, ya da “Al-Ittihad”ın Faslı oyuncuya vermeyi planladığı astronomik yıllık maaş açısından.

Daha önce basında yer alan haberler, Ounahi’nin Ajax Amsterdam yönetimi ile takıma katılması ve kendisini çok iyi tanıyan ve yeteneklerine güvenen eski teknik direktörü “Mitchell”in yönetiminde oynaması için neredeyse kesinleşmiş bir ön anlaşmaya vardığını doğruluyordu; ancak Suudi Arabistan’dan gelen büyük maddi cazibe ve cömert teklif, oyuncunun planlarını tamamen değiştirebilir.