Suudi Arabistan teknik direktörü Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"
- Arjantin, Dünya Kupası açılış maçında şaşkına döndü
- Suudi Arabistan, Messi ile arkadaşlarını mağlup etti
- Fransız teknik direktör oyuncularını gaza getiren bir konuşma yaptı
NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ve takım arkadaşları, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a karşı 2-1'lik şok bir yenilgi aldı. Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ın soyunma odasında öğrencilerine yaptığı konuşma gün yüzüne çıktı.
NE SÖYLENDİ? Herve Renard, Arjantin maçının devre arasında, soyunma odasındaki öğrencilerine şunları söyledi: "Burada ne işimiz var? Pres bu mu? Bu pres değil! Son pozisyonda Messi orta sahada, top ayağında, siz savunmanın önünde öylece duruyorsunuz. Telefonunuzu yanınıza alın isterseniz, Messi ile fotoğraf çektirirsiniz! Savunmanın önündesiniz ve baskı yapmalısınız. Çok rahat oynuyorlar. Haydi beyler!!! Haydi!!! Bu Dünya Kupas!! Her şeyinizi verin!!!"
BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, C Grubu açılış maçında Arjantin'i penaltıdan attığı golle öne geçirse de Suudi Arabistan ikinci yarıdaki iki golüyle galibiyeti aldı.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan, Cumartesi günü Polonya karşısına çıkarken Arjantin, Meksika ile zorlu bir maça hazırlanıyor.
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