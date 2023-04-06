Portekizli hoca, yeni bir maceraya yelken açma şansına sahip...

NE OLDU? Jose Mourinho, Roma'daki çalışmalarını sürdürüyor ve mevcut sözleşmesi 2024'e kadar devam edecek.

Ancak tecrübeli menajer, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçme teklifini kabul ederse Roma'dan daha erken ayrılmak zorunda kalabilir.

Corriere dello Sport'a göre 60 yaşındaki teknik direktör, iki sezon için Arabistan ile anlaşma sağlarsa her yıl 60 milyon Euro kazanacak.

Ve sözleşmesini ilk yılın sonunda feshedebilecek ya da 2026'ya kadar uzatabilecek.

Eğer bu anlaşma yapılırsa Mourinho, dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacak.

BÜYÜK RESİM: Roma, Mourinho'ya sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı, çünkü kulübün Mourinho'ya sözleşme uzatma teklif etmeden önce diğer hoca seçeneklerini araştırdığı biliniyor.

Portekizli hoca ise sezon sonunda değil sezon sırasında geleceği konusunda netlik istiyor ve görünüşe göre kulüp sahipleriyle görüşmek istiyor.

Menajer ayrıca, görevde kalmaya devam etmesi halinde yaz aylarında bir forvet, orta saha ve defans oyuncusunu kadrosuna katmayı arzuluyor.

VE DAHA FAZLASI: Mourinho, ülkesinin Fernando Santos ile yollarını ayırmasının ardından Portekiz Milli Takımı ile de anıldı.

Ancak geçen sezon Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan ve şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Mourinho, Roma'da kalmayı seçti.

Portekizli hoca, Chelsea'ye katılma ihtimali hakkında ise, "Bazen sözleşmelerin en önemli şey olmadığını düşünüyorum" diyerek Maviler'e açık kapı bırakmıştı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Mourinho'nun yaz aylarında geleceği hakkında bir karar vermesi gerekebilir, ancak şimdilik Sera A mücadelesi için Cumartesi günü Torino'ya karşı Roma'nın başında olacak.

Portekizli menajerin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.