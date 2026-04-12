Suudi Arabistan'ın yıldızı, Cristiano Ronaldo ile ortaklığını güçlendiriyor

Al-Nassr, dün gece Al-Khalid'i mağlup ederek Suudi Ligi'ndeki üstünlüğünü sürdürdü ve sezonun sonuna yaklaşırken 73 puanla liderliğini pekiştirdi.

Maçta Suudi yıldız Nawaf Bushel, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun en önemli asistçilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 28. haftada oynanan ve Al-Nassr'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, Bushel'in yaptığı yeni bir asist, Portekizli yıldızın Al-Khulud'un kalesini havalandırmasına yol açtı.

Gol, Ronaldo'nun ceza sahası içindeki akıllı hareketinin ardından geldi. Ronaldo, 15. dakikada Bushel'in mükemmel pasını aldı ve topu ağlara göndererek ikilinin giderek artan uyumunu teyit etti.

Buschl, Ronaldo'ya 6 asist yaptı; bunların hepsi Roshen Ligi'nde gerçekleşti ve 3'ü sadece bu sezon oldu.

Al-Nassr'ın gollerini 15. dakikada Cristiano Ronaldo ve 47. dakikada João Félix attı. Takım, maçın her iki yarısında da açık bir üstünlük sergiledi.

Al-Nassr, şampiyonluk yarışında karar aşamasına yaklaşıyor, özellikle de sadece 6 hafta kalmışken ve en yakın takipçilerinden 5 puan farkla önde olması nedeniyle, önümüzdeki karşılaşmalar, başta 7 Mayıs'ta Al-Hilal ile oynanacak 32. hafta derbisi olmak üzere, Al-Nassr'ın mevcut formunu sürdürmesi halinde şampiyonluğu belirleyecek bir dönüm noktası niteliğinde.

