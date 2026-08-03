Leipzig'in eski teknik direktörü Alman Uli Werner, kısa süre önce görevinden ayrılan vatandaşı Matthias Jaissle'nin yerine Suudi Al-Ahli kulübünün teknik direktörlüğü için aday adayları arasına girdi.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'ye göre, Al-Ahli yönetimi sezon müsabakaları başlamadan önce yeni teknik direktör dosyasını sonuçlandırma hamleleri kapsamında Uli Werner ile temasa geçti bile.

Rapor, Al-Ahli bünyesindeki yürütme komitesinin, takımın çalıştırılması için Alman teknik adamdan ilkesel bir onay aldığını, sözleşmeye ilişkin konularda müzakerelerin tamamlanmasının ve iki taraf arasında nihai anlaşmanın sonuçlanmasının beklendiğini belirtti.

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"Al-Raki" yönetimi, özellikle Al-Ahli'nin birden fazla yerel ve kıtasal turnuvaya katılacağı sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte, yeni teknik direktörün takımın son hazırlıklarını yönetebilmesi için teknik direktör dosyasını mümkün olan en kısa sürede kapatmaya çalışıyor.

Uli Werner'e yönelik bu hamle, geçtiğimiz günlerde birkaç ismin değerlendirilmesinin ardından geldi; Al-Ahli yönetimi güçlü bir kişiliğe sahip, takımın teknik projesini sürdürebilecek ve yeni sezonda tüm kupalarda yarışma hedeflerini koruyabilecek bir teknik direktör arıyor.