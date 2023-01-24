Arjantinli süperstarla Portekizli ikon, yeniden aynı ligde bir araya gelebilir.

NE OLDU? Portekizli süperstar Ronaldo, 2023'te dünya futbolundaki en kazançlı sözleşmeyi imzalayarak Al-Nassr takımına transfer oldu.

Ve böylece, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında yeni bir rekabet de başlamış oldu.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibiyle kazançlı bir sözleşme imzalamasının ardından Messi'nin de Al-Hilal'den yaklaşık 300 milyon Dolar'lık bir teklif aldığı bildiriliyor.

Arjantinli süperstar, Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından henüz Paris Saint-Germain ile yeni bir sözleşme imzalamadı.

Ve İbrahim Alkassim, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarla ilgili konuştu.

NE SÖYLEDİLER: Suudi futbol patronu Marca'ya şunları söyledi: "Şu anda Lionel Messi'nin olası bir gelişi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.

"Suudi Federasyonu olarak bir gün Messi'yi bizim ligimizde görmek isteriz. Federasyonun fikri her zaman futbolumuzu geliştirmektir.

"Ve elbette Cristiano ve Messi'yi tekrar aynı ligde görmek istiyoruz, ama gerçek şu ki şu anda hiçbir şey tam olarak belli değil."

BÜYÜK RESİM: 35 yaşındaki yıldızın, en az bir yıl daha Fransa'da kalmak istediği vurgulanırken Messi'nin, PSG ile yeni şartlar üzerinde bir anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil.

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SIRADA NE VAR? Messi, 2024'te yeni bir şey denemeye karar verebilir, tüm zamanların en iyilerinden birisi olarak gösterilen Arjantinli yıldız, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nden transfer teklifleri alıyor.

David Beckham'ın ortak sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami başta olmak üzere Messi'yi Amerika'ya transfer etmek için başka takımların da sıraya girdiği aktarılıyor.