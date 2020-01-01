Suudi Arabistan ekibinden Mesut Özil için sürpriz teklif!
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Arsenal'da gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil için Suudi Arabistan'dan teklif var.
TYC Sports'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, 31 yaşındaki oyuncuya iki yıllık sözleşme ve 5.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Haftalık 350 bin sterlin ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan Özil ise Arsenal'den ayrılmak istemiyor.
Türk asıllı Alman futbolcu, Arsenal tarafından UEFA'ya bildirilen 25 kişilik takım listesinde yer almadığı için bu sezon Avrupa Ligi'nde oynayamayacak.