Suudi Arabistan ekibinden Mesut Özil için sürpriz teklif!

Arsenal'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda yer almayan ve takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil'e Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr talip oldu.

'da gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil için 'dan teklif var.

TYC Sports'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, 31 yaşındaki oyuncuya iki yıllık sözleşme ve 5.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haftalık 350 bin sterlin ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan Özil ise Arsenal'den ayrılmak istemiyor.

Daha fazla takım

Türk asıllı Alman futbolcu, Arsenal tarafından UEFA'ya bildirilen 25 kişilik takım listesinde yer almadığı için bu sezon 'nde oynayamayacak.