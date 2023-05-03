Arjantinli yıldız Messi, Ronaldo'nun oynadığı lige giderek dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak.

NE OLDU? The Telegraph'a göre Suudi hükümeti, Messi'ye yılda 320 milyon £ (400 milyon $) vermeye istekli ve Arjantinli süperstarı futbol tarihinin en çok maaş alan oyuncusu yapacaklar.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki anlaşmasından çok daha fazlasını kazanmaya hazırlanan Messi, Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutacak.

Messi'nin babası ve menajeri olan Jorge, yaz aylarında Paris Saint-Germain'den ayrıldığında serbest oyuncu olacak olan Arjantinli yıldız için Al Hilal ile görüşmelerine devam ediyor.

VE DAHA FAZLASI: Messi'nin, PSG'den izinsiz bir şekilde Arabistan'a gitmesinin ardından 2 hafta ceza alması, iki taraf arasındaki bardağı taşıran son damla oldu.

Messi, yaptığı paylaşımda Arabistan'dan büyülendiğini iddia ederken karısı Antonella Roccuzzo, Suudi hamasını başına takarak yerel bir geleneğe ayak uydurdu.

BÜYÜK RESİM: PSG, bu yaz Messi'yi bedelsiz kaybedecek ve Suudi Arabistan, ona muhtemelen en iyi sözleşme şartlarını sunacak.

Ancak Barcelona ve Inter Miami de henüz bu transfer yarışından çekilmiş değil.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Saudi Tourism Authority

Saudi Tourism Authority

Saudi Tourism Authority

SUUDİ TAKİBİ İÇİN SIRADA NE OLACAK? Messi hala seçeneklerini değerlendiriyor ve bildirildiğine göre Barcelona ve Inter Miami'den daha fazla ilgi bekliyor.

Ancak Suudi hükümeti muhtemelen önümüzdeki aylarda yakın temas halinde olacak ve onu Arabistan Ligi'ne götürmek için tüm şartlarını zorlayacak.