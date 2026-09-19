Al-Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski efsanesi Hüseyin Abdulgani, Kulüpler Kıtalar Kupası müsabakaları kapsamında Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'a 2-1 kaybedilen maçın ardından takımın teknik direktörü Marino Pusiç'i hedef aldı ve ikinci yarıdaki dikkat çekici düşüşün ardından takımın çöküşünün büyük bir sorumluluğunu teknik direktöre yükledi.

Abdulgani, Al-Ahli'nin maçın ilk yarısında dikkat çekici bir performans sergilediğini, ancak devre arasından sonra gücünün büyük bölümünü yitirdiğini, Pusiç'in ise maçın gidişatıyla başa çıkamadığını veya Sundowns'un savunması arkasında beliren boşluklardan yararlanamadığını belirtti; teknik direktörün müdahalelerinin takımın seviyesine geri dönmesine yardımcı olmadığını da vurguladı.

Abdulgani "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Takım için acı bir yenilgi. İlk yarıda Al-Ahli harika bir görüntü verdi, ancak ikinci yarıda Pusiç takımı yüzüstü bıraktı; teslim olmuştu, hiçbir tepki vermedi ve Sundowns'un arkasındaki boşluklardan yararlanmayı başaramadı."

Al-Ahli'nin eski efsanesi sözlerine şöyle devam etti: "Sundowns'un gol atacağını biliyordum, bu bir zaman meselesiydi. İkinci yarıda teknik direktörün taktiksel müdahaleleri tuhaftı; Brendarenko oyuna girdi ve iyi değildi, oynatılmasının nedenini de bilmiyorum."

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Abdulgani, Pusiç'e yönelik eleştirilerini sürdürerek teknik direktörün maçın atmosferini gerektiği şekilde okuyamadığını, teknik kararlarının Al-Ahli'nin Sundowns baskısıyla başa çıkmasına yardımcı olmak yerine sıkıntısını artırmaya katkıda bulunduğunu değerlendirdi ve sonunda teknik direktörün takımdaki geleceğine ilişkin net bir tutuma vardı.

Şöyle konuştu: "Pusiç maça mantıkla yaklaşmadı, son derece kötüydü. Sinsi bir teknik direktör ve maçın atmosferiyle başa çıkmayı beceremiyor; teknik direktörün müdahaleleri Al-Ahli'ye zarar verdi."

Al-Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı, Pusiç'in devam etmesine ilişkin tutumunu netleştirerek, kendi bakış açısına göre teknik direktörün geçtiğimiz dönemde ortaya koyduklarının, özellikle Sundowns karşısındaki yenilgi ve maçın olaylarına yaklaşım biçiminin ardından, takımın başına dönmesi için ona bir gerekçe sunmadığını vurguladı.

Abdulgani açıklamalarını kesin bir mesajla noktaladı: "Pusiç, işlediği felaketler serisinin ardından takımın başına dönmemeli." Bu sözler, Al-Ahli'yi Afrika şampiyonu karşısında olumlu bir sonuç almaktan alıkoyan yenilginin ardından teknik direktöre yönelik doğrudan bir eleştiri niteliğindeydi.

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